Pawlowhaus-Verkauf gerät ins Stocken

Ein gebürtiger Österreicher hatte vor einiger Zeit angekündigt, die Immobilie in Warmbad in ein sportmedizinisches Rehabilitationszentrum umzufunktionieren. Nur ein Wunschtraum?

Von Mike Baldauf

erschienen am 08.12.2016



Warmbad. Nach der ersten Freude, für das Pawlowhaus einen Investor gefunden zu haben, kehrt Ernüchterung ein. Der Verkauf des seit reichlich zwölf Jahren leer stehenden Gebäudes in Warmbad ist ins Stocken geraten. Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing (parteilos), der bei dem Geschäft als Vermittler agierte und großes Interesse zeigt, den Leerstand in der Kommune zu reduzieren, ist alles andere als optimistisch. "Mein Gefühl sagt mir, dass es in Richtung Rückabwicklung geht", sagte er der "Freien Presse".

Denn inzwischen hat sich herumgesprochen, dass der Verkäufer - die Anerkannte Schulgesellschaft Sachsen (ASG) - noch kein Geld erhalten hat. "Der Kaufvorgang ging bislang nicht weiter", bestätigte ASG-Geschäftsführer Elmar Süß auf Nachfrage. Beide Seiten hatten im Sommer nach langem Ringen um einen Termin die Kaufurkunde unterzeichnet.

Auch bei der Stadt Wolkenstein hat Investor Norbert Loibenböck aus Königs Wusterhausen Außenstände. Wenngleich es sich um eine vergleichsweise geringe Summe unter 100 Euro handelt. Die für einen Verwaltungsakt zu zahlende Gebühr ist Liebing zufolge seit September überfällig. Inzwischen habe er mit einem Kontaktmann des gebürtigen Österreichers telefoniert und zur Antwort erhalten, dass die Außenstände beglichen werden sollen. "Als öffentliche Hand haben wir einen langen Atem", fügt Liebing hinzu.

Nach einem Bericht über Loibenböcks Pläne in Warmbad hatte sich ein Freiberger Geschäftsmann (Name der Redaktion bekannt) bei der "Freien Presse" gemeldet. Von seinem Vater habe Loibenböck Anfang April eine Immobilie erworben. Der Kaufpreis sei Mitte Mai fällig gewesen. "Mein Vater hat mehrmals gemahnt, und dann haben wir den Kaufvertrag rückabgewickelt", berichtet der Geschäftsmann von seinen Erfahrungen. "Herr L. hatte bei uns angegeben, dass er 40 Millionen Euro geerbt hatte", legt der Freiberger in einem "Freie Presse" vorliegenden Schreiben dar. Norbert Loibenböck gab sich äußerst medienscheu, als ihn "Freie Presse" zu den Immobilienkäufen befragen wollte. Er sei momentan schwer erkrankt, sagte er in einem Telefonat. "Das darf doch nicht wahr sein", entgegnete er auf die Frage, warum für das Pawlowhaus noch kein Geld geflossen sei, und legte auf.

Noch im Juni zeigte sich der 70-Jährige redselig, als er "Freie Presse" über seine Pläne in Warmbad berichtete. Schon 2018 wollte Loibenböck, der eigenem Bekunden zufolge in Königs Wusterhausen eine Liegenschaftsverwaltung leitet, im Pawlowhaus ein sportmedizinisches Rehabilitationszentrum etablieren. Dazu sollte der alte Theatertrakt abgerissen werden und ein Schwimmbecken mit Glaskuppel entstehen. Prominente Sportler wollte Loibenböck nach Warmbad holen, die die Einrichtung nutzen.

Nach Recherchen von "Freie Presse" war 2013 am Amtsgericht Potsdam über Loibenböcks Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Nach Vollzug der Schlussverteilung ist das Verfahren im Juni 2014 wieder aufgehoben worden. Eine Restschuldbefreiung ist dem gebürtigen Österreicher im Oktober dieses Jahres versagt worden. Diese wird für einen Schuldner eigentlich am Ende einer sechsjährigen Wohlverhaltensperiode angestrebt. Eine Restschuldbefreiung kann jedoch nur dann ausgesprochen werden, wenn der Schuldner in dieser Zeit all seinen Obliegenheiten nachkommt. (mit anr)