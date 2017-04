Pflanzzeit: Forstleute setzen mehr als eine halbe Million Bäumchen

Für Revierleiter Tino Kermer und seine Mitstreiter sind die im Augenblick anstehenden Arbeiten eine willkommene Abwechslung. Beim Waldumbau hat das Zöblitzer Revier die Nase vorn.

Von Mike Baldauf

erschienen am 04.04.2017



Zschopau/Marienberg. Während in den oberen Lagen des Forstbezirkes Marinberg die letzten Schneereste wegtauen, hat für Tino Kermer und seine Mitarbeiter die Pflanzzeit begonnen. Der Leiter des Forstreviers Zöblitz ist für ein Waldgebiet zuständig, das sich vom Kalkwerk Lengefeld bis Blumenau und bis zum Katzenstein in Pobershau erstreckt. Seit zwei Wochen sind in dem 1500 Hektar umfassenden Revier fünf angehende Forstwirte mit ihrem Lehrmeister sowie zwei Waldarbeitern unterwegs. Zunächst galt es, 26.000 Rotbuchen und 1500 Bergahorn-Bäumchen in die Erde zu bringen. Verstärkung hat sich Revierleiter Kermer von einem privaten Unternehmen geholt, das mit sechs Arbeitskräften den Pflanzeinsatz unterstützt. Bis Ende vergangener Woche sollten die Laubgehölze eingesetzt sein. Denn für morgen ist schon die nächste Lieferung mit knapp 22.000 Weißtannen angekündigt.

Wegen ihres tief in den Boden reichenden Wurzelsystems sind Tannen besser gegen Stürme und Trockenzeiten gewappnet als Fichten. Gepflanzt werden die Weißtannen zunächst unter einem schützenden Dach von Fichtenaltholzbeständen, erklärt Tino Kermer. "Auf diesen Flächen soll mal eine gesunde Mischung aus Weißtanne, Fichte, Buche und Ahorn wachsen." Ist die Arbeit getan, müssen die Mitarbeiter die jungen Nadelbäumchen mit einem Drahtzaun vor Wildverbiss schützen. Für sechs Waldstücke werden alles in allem 4,5 Kilometer Zaun benötigt. Bis Ende April dürften sich die Arbeiten hinziehen.

Obwohl die Pflanzarbeit im besonderen Maße Rücken und Bandscheiben beansprucht, würden die Waldarbeiter darin eine willkommene Abwechslung zum Holzeinschlag sehen. "Das Ganze ist ja auch auf sechs bis acht Wochen begrenzt", fügt Kermer hinzu.

Mit dem Begriff Waldumbau verbinden Forstleute die Aufgabe, die bis nach der Wende besonders im Erzgebirge vorherrschende Fichtenmonokultur in einen robusten Mischwald umzuwandeln. Tino Kermer sieht sich im Zöblitzer Revier auf einem guten Weg: "Mit einem durchschnittlichen Laubholzanteil von 25 Prozent liegen wir weit vorn. Andere Forstreviere stehen erst bei 15 Prozent." Die Unterschiede liegen in der Historie begründet. "Wir hatten schon früher größere Laubholzkomplexe", erklärt der 53-Jährige. Sogar wertvolle Buchen für die Saatgutgewinnung sind im Zöblitzer Revier zu finden, wobei sich der größere Anteil im Olbernhauer Raum befindet.

Im gesamten Forstbezirk Marienberg sollen dieses Jahr mehr als eine halbe Million Pflanzen in den Boden kommen. Zudem sind 25 Hektar Waldfläche für die Saat vorgesehen, sagt Thomas Köhler von der Forstbezirksverwaltung. Beim Blick auf die zurückliegenden zehn Jahre kommen ganz erkleckliche Dimensionen zusammen: 500 Hektar Buche, 270 Hektar Fichte, 270 Hektar Weißtanne und 80 Hektar Bergahorn sind in diesem Zeitraum hinzugekommen. Das entspricht der Fläche von 1500 Fußballfeldern oder der fünffachen Größe des Fürstentums Monaco. "In manchen Revieren ist der monotone Fichtenwald recht bunt geworden. Es steht zwar häufig noch ein schützender Fichtenbestand drüber. Aber ein Blick in die Zukunft zeigt einen deutlichen Wandel", ist Thomas Köhler zuversichtlich.