Psychiaterin aus Südafrika lässt sich in Zschopau nieder

Eine Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie öffnet in der Stadt ihre Praxis. Dass sie nicht von hier stammt, hilft ihr im Umgang mit den jungen Menschen. Denn so lernen beide Seiten voneinander.

Von Anne Schwesinger

erschienen am 23.12.2016



Zschopau. Millicent Mphahlele-Weidauer stammt aus Soweto. Das sind die South Western Townships bei Johannesburg in Südafrika. Nun eröffnet sie im erzgebirgischen Zschopau ihre Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Damit ist sie auf weiter Flur die Einzige: Die nächsten niedergelassenen Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeiten laut der Kassenärztlichen Vereinigung in Zwickau. "Der Bedarf ist so groß", sagt Mphahlele-Weidauer.

Was verschlägt die 42-Jährige ins Erzgebirge? Die Liebe. Ihren heutigen Mann Enrico Weidauer hat sie in Schottland kennengelernt. Dort arbeitete sie nach ihrem Medizinstudium in einer klinischen Psychiatrie für Erwachsene. Er war dort ärztlich tätig. Heute ist der Zwickauer Chefarzt in der Rehaklinik in Thermalbad Wiesenbad. Im Juli 2007 folgte sie ihm nach Zwickau - ohne ein Wort Deutsch zu können. "Herausfordernd", sagt sie, nicht "schwierig". Mittlerweile hat sie einen breiteren Wortschatz als mancher Einheimische. Nur das Sächsische meistert sie noch nicht ganz.

Zwei Jahre später begann Mphahlele-Weidauer im Klinikum Chemnitz an der Dresdner Straße in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und machte dort bis zum vergangenen Jahr ihre Facharztausbildung. Dass sie sich nun in Zschopau niederlassen kann, sei ein "Glücksfall". Hier stimmten die Bedingungen: Im Ärztehaus an der Beethovenstraße 16 arbeiten auch zwei Kinderärzte, so können die Patienten direkt überwiesen werden. Zu ihr als niedergelassene Ärztin können aber alle jungen Menschen kommen.

Die Einrichtung ihrer Praxis mit vier Zimmern liege in den letzten Zügen. Dort wird sie ab 2. Januar alle Formen seelischer Störungen behandeln. Die Patienten im Alter von zwei bis 21 Jahren kommen zu ihr wegen Aufmerksamkeitsstörungen, Angst, Depressionen, Tics oder Zwängen. Für die Diagnose führt Mphahlele-Weidauer Gespräche mit den Betroffenen und, falls nötig, auch mit deren Familien. Zur Behandlung kann die Ärztin Medikamente verschreiben, auch psychotherapeutische Gespräche gehören meist dazu. Bei Bedarf werden zudem Kindergärten, Schulen oder Jugendämter einbezogen. Derzeit macht die 42-Jährige noch eine Ausbildung zur Familientherapeutin.

Wenn sie mit ihrer dunklen, ruhigen, energiegeladenen Stimme spricht, zittern die Spitzen ihrer Rastazöpfe. Ihre nicht fehlerfreie Sprache sei bei der Behandlung eher förderlich. Denn die Kinder sehen, dass auch die Psychiaterin nicht perfekt ist. So akzeptieren sie die Ärztin eher und öffnen sich leichter. Mit Kindern sei es auch für sie leichter, die Sprache noch besser zu lernen.

Die 42-Jährige beobachtet, dass die Kinder häufig unter großem Druck stehen: hervorragende Leistungen zu erbringen. Perfekt zu sein. So könnten sie ihre Kindheit nicht mehr genießen. Das sei zunehmend nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ein Problem.

Heute wohnt sie in einer Kleinstadt nahe Chemnitz. Dort kennt man sie. Sie kam, bevor die Flüchtlinge kamen. Anfeindungen habe sie noch nicht erfahren.

Derzeit herrscht akuter Personalmangel im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie. Bislang betrieb die Krankenhausgesellschaft LMK im Krankenhaus Mittweida (Mittelsachsen) und am Klinikum Chemnitz eine Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP). Die vollstätionäre Behandlung findet seit Anfang Dezember nur noch in Chemnitz statt. Am Standort Mittweida gibt es seitdem nur eine Tagesklinik. (mit fpe/grit)