Rollstuhlfahrerin will Bussen nicht nur hinterherschauen

Menschen, die ohne Hilfsmittel nicht mobil sind, haben es in Zschopau schwer. Eine 63-Jährige hofft, dass sich in Sachen Barrierefreiheit allmählich etwas tut. Sind diese Hoffnungen berechtigt?

Von Rita Türpe

erschienen am 13.12.2016



Zschopau. Eigentlich wünscht sich Jeanette Neumann nur das, was für andere alltäglich ist: Sie will spontan entscheiden, ob sie einen Abstecher ins Stadtzentrum oder einen Besuch bei Bekannten ein paar Straßen von der eigenen Wohnung entfernt machen möchte. Dass es aber nicht so einfach ist, diese Wünsche zu erfüllen, weiß die 63-jährige Rollstuhlfahrerin aus Erfahrung.

1959 war sie an Kinderlähmung erkrankt, seither ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Seit 1975 nutze sie einen Elektrorolli, sagt die Zschopauerin. Was sie erlebte, als sie sich 1998 kurz entschlossen mit dem Rollstuhl auf den Weg gemacht hatte, um einen Angehörigen im Krankenhaus zu besuchen, beschäftigt sie noch immer. Die Busfahrt bis zum Krankenhaus habe ihr den Mut genommen, später noch einmal die öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt zu benutzen, berichtet sie. Denn damals sei sie sogar beschimpft worden.

Hinein in den Bus hätten ihr mehrere Männer geholfen, so Jeanette Neumann. Am Ziel habe sie den Busfahrer um Hilfe gebeten, dieser habe jedoch abgelehnt. Deshalb habe sie am Ausstieg ohne Unterstützung rückwärts eine Stufe überrollen müssen und sei fast gestürzt, während der Fahrer schimpfte und zur Eile drängte. Das will sie nicht noch einmal erleben.

Inzwischen kennt sie allerdings Berichte, nach denen Menschen mit eingeschränkter Mobilität und auch Rollstuhlfahrer in Städten wie Chemnitz oder Dresden problemlos mit Bussen oder Straßenbahnen unterwegs sind. "Das Fahrpersonal bediene Rampen, über die man in das Fahrzeug und wieder hinaus fahren kann", schildert sie. Ob so etwas auch im Regionalverkehr im Erzgebirge denkbar wäre?

In den vergangenen 20 Jahren habe sich schon viel verbessert, sagt Jürgen Pöttrich vom Zschopauer Verband Bewegungsgeschädigter. Technische Hilfsmittel wie Rampen seien im Regionalverkehr angekommen, allerdings nicht auf jeder Linie, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Oftmals hänge es zudem vom Entgegenkommen und Geschick des Busfahrers beim Heranfahren an die Haltestelle ab, ob eine vorhandene Rampe tatsächlich zum Einsatz gebracht wird. Außerdem eignen sich noch lange nicht alle Haltestellen für einen barrierefreien Verkehr. "Das wird im Erzgebirge auch noch eine Zeit lang Zukunftsmusik bleiben", sagt Pöttrich. Ein Grund ist seiner Ansicht nach auch die geringe Bereitschaft Betroffener zur Mitarbeit in Selbsthilfegruppen. Der Zschopauer Verband zähle nur 23 Mitglieder. Viele Forderungen verhallen, weil ein Großteil der Betroffenen die Mobilität als Privatangelegenheit betrachte.

"Unser Personal ist angewiesen, Menschen etwa mit Rollstuhl oder Rollator nach Möglichkeit nicht zurückzuweisen", sagt Annika Engelmann vom Verkehrsunternehmen Regionalverkehr Erzgebirge (RVE). Die Entscheidung liege aber immer bei dem jeweiligen Fahrer. Bestimmte Abmessungen und ein Höchstgewicht von 250 Kilogramm einschließlich Insasse dürften bei Rollstühlen, die mitgenommen werden sollen, nicht überschritten werden.

Als barrierefreie Fahrzeuge gelten Niederflurfahrzeuge mit Klapprampen. Diese kommen laut Engelmann jedoch nicht auf allen Linien zum Einsatz. Auch wenn Schüler an Bord sind, bevorzugt das Unternehmen Hochbodenfahrzeuge, weil diese mehr Sitzplätze haben. Engelmann rät Rollstuhlfahrern, sich einen Tag vor der gewünschten Fahrt mit der Leitstelle in Verbindung zu setzen.

E-Scooter kommen allerdings generell nicht mit. Diese batteriebetriebenen Roller oder Elektromobile erfreuen sich zwar bei Senioren und Gehbehinderten, die noch einige Schritte laufen können, für längere Distanzen aber auf Unterstützung angewiesen sind, zunehmender Beliebtheit. Sie im Bus sicher zu transportieren, sei aber nicht möglich, sagt Engelmann.

Wie viele andere Nahverkehrsbetriebe folgt der RVE damit einer Empfehlung des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen. Laut einem Gutachten des Verbandes bergen die E-Scooter ein erhebliches Gefahrenpotenzial, da sie - im Unterschied zu Rollstühlen - in den Bussen und Bahnen nicht ausreichend gesichert werden können. Bei Notbremsungen könnten sie kippen oder zu gefährlichen Geschossen werden. Sie seien vergleichsweise schwer manövrierbar und könnten im Ernstfall Fluchtwege blockieren.