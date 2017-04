Rüstige und Pflegebedürftige leben unter einem Dach

Alternative Wohnformen für alte Menschen sind bundesweit am Wachsen. Im Erzgebirge gibt es Möglichkeiten, den Lebensabend in kleinen Gemeinschaften und familiärem Ambiente zu verbringen.

Von Jan Görner und Holk Dohle

erschienen am 05.04.2017



Marienberg/Zschopau. Andree Schmidt geht neue Wege bei der Betreuung von alten Menschen. Der Rübenauer hat seine 1998 eröffnete Seniorenpension modernisiert, umgebaut und erweitert. Die Einrichtung soll nun betreutes Wohnen für Senioren ermöglichen. "Etwa die Hälfte der Bewohner ist inzwischen auf Pflege angewiesen", sagt Andree Schmidt. Da führe kein Weg mehr an dieser Offerte vorbei. In Rübenau können damit pflegebedürftige Senioren in kleinen Gemeinschaften mit älteren Menschen zusammenleben, die noch rüstig sind. Durchschnittlich sechs bis acht Jahre verbringen sie in der Pension. Ein Bewohner hat sogar elf Jahre lang dort gelebt.

Familiäres Ambiente statt Altenheim-Atmosphäre? "Alternative Wohnformen für alte Menschen sind ein wachsender Markt", sagt Olaf Bentlage, Pressesprecher des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste. Die Nachfrage nach allem zwischen ambulanter Pflege und stationärer Unterbringung im Altenbereich werde immer größer. Dazu gehören laut Bentlage eben auch Anlagen für betreutes Wohnen, Seniorenpensionen und Seniorenwohngemeinschaften. Genaue Angaben, wie viele solcher "gemischten" Einrichtungen es in Deutschland schon gibt, könne er zwar nicht machen. Anhand der demografischen Entwicklung sei aber davon auszugehen, dass die Anzahl immer weiter steige.

Am Oberen Natzschungweg ist nicht mehr viel übrig, das an die ehemalige Scheune an dem Standort erinnert. In der Mitte des neuen Speisesaales steht noch eine Porphyr-Säule. Andree Schmid zeigt auf die Wand links neben der Eingangstür, an der Bruchstücke der Natursteinwände des abgerissenen Gebäudes zu sehen sind. Rund um die Säule stehen Tische, an denen einige der zurzeit zwölf dort wohnenden Senioren ihre Mahlzeiten einnehmen. Der Saal ist Teil des neuen Anbaus, in dem auch ein moderner Küchenkomplex sowie sieben Wohneinheiten untergebracht sind. Diese bestehen aus einem Wohnzimmer und dem dazu gehörigen Sanitärbereich.

Etwa 260.000 Euro hat Schmidt nach eigenen Angaben in den Neu- und Umbau des Hauses investiert. Die Einrichtung unterliege den Heimgesetzen und der Heimaufsicht. Ein typisches Seniorenheim sei sie aber nicht, betont der 52-Jährige. Sein vierköpfiges Team biete zwar eine 24-Stunden-Betreuung, auf einen externen Pflegedienst müssen die Rübenauer dennoch zurückgreifen. "Dreimal täglich kommen eine Pflegefachkraft und eine Pflegehilfskraft des Deutschen Roten Kreuzes zu uns ins Haus", erläutert Schmidt. Die Arbeit mit eigenem Pflegepersonal lohne sich erst ab 15 Bewohnern. Diese Zahl will Schmidt bis Jahresende erreichen. Allerdings soll dann zunächst ein eigener mobiler Pflegedienst ins Leben gerufen werden. Denn bis weitere Investitionen im Hauptgebäude vorgenommen sind, soll dieser Dienst auch in der Umgebung tätig sein. "Wir brauchen einen Aufenthaltsraum samt der sanitären Anlagen", blickt der Inhaber voraus. Er rechnet mit weiteren Investitionen im fünfstelligen Bereich. Zu den geplanten Neuerungen auf dem Anfang des 18. Jahrhunderts errichteten Vierseithof gehöre auch die Gestaltung des Innenhofes mit Grünflächen und mit Sitzmöglichkeiten.

Große Probleme, die passenden Mitarbeiter für den eigenen Pflegedienst zu finden, befürchtet Schmidt trotz des angespannten Arbeitsmarktes nicht. "Wir sind ein sehr kleines Haus. Es geht familiär zu." Dazu tragen auch drei Grünsittiche bei. Oft stehen die Bewohner vor der Voliere, um die Vögel zu beobachten.