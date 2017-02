Tauziehen um Brache mitten im Ort

Das verfallende Buntsockenwerk in Großolbersdorf gehört einer bayerischen Immobilienfirma. Die will das Objekt verkaufen - und bringt die Gemeinde in Zugzwang.

Von Ulrike Abraham

erschienen am 10.02.2017



Großolbersdorf. Putz bröckelt, Ziegel sind locker: Seit Jahren verfällt das ehemalige Buntsockenwerk an der Großolbersdorfer Hauptstraße. Nachbarn beschwerten sich. Im Herbst 2016 forderte der Erzgebirgskreis Eigentümer Dieter Fella auf, Notsicherungsmaßnahmen vorzunehmen. Die haben ihn nach eigenen Angaben 15.000 Euro gekostet. Nun will er das Gebäude an eine britische Kapitalgesellschaft verkaufen. Damit bringt er die Gemeinde in Zugzwang, will sie nicht auf unbestimmte Zeit mit der Brache mitten im Ort leben.

Das Objekt werde für ihn zur wirtschaftlichen Bedrohung, begründet Fella den Schritt. Der Inhaber einer bayerischen Immobiliengesellschaft hatte das Gebäude von der Treuhand ersteigert. Er habe auf die "blühenden Landschaften" und eine gewinnbringende Investition gehofft, sagt Fella, dessen Firma weitere Immobilien im Kreis besitzt. In welch schlechtem Zustand die Fabrik ist, sei ihm beim Kauf nicht klar gewesen.

In dem Punkt sind sich Fella und der Großolbersdorfer Bürgermeister Uwe Günther einig: Sanieren ist ausgeschlossen, das Gebäude muss abgerissen werden. André Beuthner, Sprecher des Landkreises, bestätigt: Der Komplex ist in einem kritischen Zustand. Geschätzte 450.000 Euro würde ein Abriss kosten. Für seine Firma nicht zu stemmen, so Fella. Gemeinden aber könnten eine 90-prozentige Förderung für den Abriss solcher Brachen beantragen.

Schon 2013 hatte Fella der Gemeinde die Fabrik zum Kauf angeboten. Auf 10.000 Euro hätte man sich einigen können. Bürgermeister Günther hat es anders in Erinnerung: "Zwischen 30.000 und 40.000 Euro" habe Fella verlangt. Viel zu viel für das marode Gebäude, urteilte Günther. Dokumentiert ist das nicht, zum Kauf kam es nicht.

Er fühle sich vor den Kopf gestoßen, klagt Günther. Im Herbst stand der Verkauf an die Gemeinde erneut im Raum. Die wollte das Gebäude "gern vom Tisch haben", er habe um ein paar Monate Bedenkzeit gebeten. Es sei genug Zeit vergangen, entgegnet Fella. Im Dezember hat er Gebäude und Grundstück einer Limited-Gesellschaft mit Sitz in London angeboten. Preis: 2499 Euro.

Was würde ein Verkauf an einen ausländischen Eigentümer bedeuten? Kümmert der sich nicht um die Immobilie, muss der Landkreis nötige Sicherungsmaßnahmen einleiten. Und dafür aufkommen: Ob die Kosten vom Eigentümer zurückerstattet werden, müsse im Zweifelsfall ein Vollstreckungsverfahren klären, so ein Landkreis-Sprecher. Wenn nicht, würden die Schulden auf das Grundstück übertragen.

Noch ist der Verkauf nicht abgeschlossen: Es fehlen mehrere Genehmigungen, außerdem muss die Gemeinde entscheiden, ob sie das Vorkaufsrecht beantragen will. Dann könnte sie anstelle der Limited in den Kaufvertrag eintreten. Klappt das nicht, gibt sich Fella zuversichtlich, könne Großolbersdorf das Objekt der britischen Limited wieder abkaufen, "sagen wir für 5000 Euro".

Moralisch sei das durchaus fragwürdig, gibt Fella zu. Er sehe sich aber in einer Zwangslage - und Günther als "Bremser" in der Angelegenheit. "Die Gemeinde ist nicht aus den Puschen gekommen. So ist meine Firma aus der Haftung."

Nach einem geförderten Abriss muss eine Fläche zehn Jahre brachliegen. Danach könnte das knapp 3000 Quadratmeter große Grundstück als Bauland verkauft werden. Der Quadratmeterpreis für die Lage liegt Günther zufolge bei 26 bis 30 Euro. Könnte die Gemeinde am Ende Gewinn mit der Brache machen? Nein, sagt Günther: "Der Zuschnitt des Grundstückes ist ungünstig, dafür kann ich nicht so viel verlangen." Die Chancen für die Abrissförderung hat er Anfang der Woche mit der Sächsischen Aufbaubank (SAB) sondiert. Ergebnis: ungewiss. "Die Richtlinie wird gerade überarbeitet."

Um die Förderung für die Revitalisierung von Brachen zu beantragen, muss eine Gemeinde nicht Eigentümer der Immobilie sein. Das Risiko, so Günther sei ihm und dem Gemeinderat aber zu groß gewesen.