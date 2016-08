Traktor und VW zusammengeprallt - Notarzt kommt per Hubschrauber

erschienen am 27.08.2016



Börnichen. Schwerer Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Börnichener Straße zwischen der B 174 und Börnichen: Aus noch ungeklärter Ursache kam stießen auf gerader Strecke ein Traktor und einem VW zusammen. Dabei kam der VW von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Retter konnten den Beifahrer befreien. Der Fahrer kletterte selbst aus seinem Fahrzeug. Beide wurden verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Traktor-Fahrer blieb unverletzt. Ein Rettungshubschrauber kam als Notarztzubringer hinzu. Ersthelfer zeigten sich empört über einen Autofahrer, der zwar sein Warnblinklicht einschaltete, aber einfach weiterfuhr.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, nahm die auslaufenden Betriebsmittel auf und sicherte die Unfallstelle ab. Im Einsatz waren mehr als 25 Kameraden. Die Börnichener Straße blieb für mehr als zwei Stunden gesperrt. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei. (bemä)