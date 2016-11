Treffpunkt Busbahnhof: Täglich Ärger über Lärm und Müll

Das Zschopauer Areal wird nachmittags von Jugendlichen belagert. Andere Fahrgäste und die Mitarbeiterinnen des Servicebüros der Busgesellschaft fühlen sich unwohl. Doch wer ist in diesem Fall zuständig?

Von Ulrike Abraham

erschienen am 30.11.2016



Zschopau. Der Zschopauer Busbahnhof am Montagnachmittag: Jugendliche stehen in Gruppen zusammen. Sie lachen, schubsen sich, rennen auf die Straße. Im Wartehäuschen liegen Rucksäcke auf und unter Bänken, Musik dröhnt aus Handylautsprechern. Einige der Teenager warten nach Schulschluss auf den Bus, für andere ist der Busbahnhof das Ziel. "Die treffen sich hier nachmittags zum Rauchen und Biertrinken", beobachtet die Mitarbeiterin der Regionalverkehr Erzgebirge (RVE). Das Unternehmen betreibt am Busbahnhof eine Servicestelle, in der unter anderem Fahrkarten verkauft werden. Der Verkaufsraum ist durch Glasfronten von außen gut einsehbar - die beiden Mitarbeiterinnen fühlen sich nicht wohl an ihrem Arbeitsplatz.

Das Problem: Seit Beginn des Schuljahres habe sich die Lage verschärft, erzählt die RVE-Mitarbeiterin, die ihren Namen nicht öffentlich machen will. Sie deutet nach draußen: "Grad ist es ruhig." Auf dem Boden trocknen die Reste einer bräunlichen Flüssigkeit, im Heizkörper stecken Papierkugeln und Essensreste. Oft würden Plakate von den Wänden gerissen; am Morgen seien Glasflaschen zu Bruch gegangen. Handgreiflich ihr oder anderen Gästen gegenüber seien die Jugendlichen noch nicht geworden, sagt die Mitarbeiterin. Viele der älteren Kunden kämen dennoch nicht mehr gern, um Fahrkarten zu kaufen. Manche meiden den Busbahnhof und steigen woanders zu. Auch in einer nicht repräsentativen Umfrage zur Lebensqualität in ihrem Wohnort wiesen Leser darauf hin.

Die Jugendlichen wüssten, dass ihnen keine Konsequenzen drohen, so die Mitarbeiterin. "Ich sage: Macht die Musik leise, ihr stört andere Gäste. Zehn Minuten später ist es wieder laut." Sie hofft auf Unterstützung von der Stadt, der die Immobilie gehört: Uniformen zeigen Wirkung - zumindest kurzfristig.

Ordnungsamtsleiter Wilfried Leibling bestätigt das. "Aber wir können die Jugendlichen nur dazu auffordern, den Müll wegzuräumen. Wenn wir uns umdrehen, geht's weiter wie gehabt." Mit gerade einmal zwei Vollzeitstellen seien die Möglichkeiten begrenzt. Die Mitarbeiter dürften sich die Ausweise zeigen lassen, sind aber auf Mitwirkung angewiesen. Heißt: Wer sich nicht ausweisen möchte, kann nicht gezwungen werden. Das dürfe höchstens die Polizei.

Der Polizeidirektion Chemnitz wurden im September zwei Straftaten angezeigt: eine Sachbeschädigung und eine Körperverletzung zwischen zwei Jugendlichen. Ein Sprecher verweist darauf, dass die RVE auch als Mieter ihr Hausrecht durchsetzen könne. Was das im konkreten Fall bedeutet, ob also Störer rausfliegen können, regelt der Nutzungsvertrag mit dem Vermieter.

Die Schulen: Auch, wenn für den Schulweg die Eltern verantwortlich seien, sehe er die Schule "in einer moralischen Pflicht", sagt Volker Kettenbeil. Der Leiter der August-Bebel-Oberschule wolle die Störenfriede unter seinen Schülern gern zur Rechenschaft ziehen. Dafür allerdings müssten die Identitäten festgestellt werden - er verweist ans Ordnungsamt. Er bezweifele, dass seine Schüler darunter sind. "Die steigen am Busbahnhof nur um." RVE-Mitarbeiterin Anett Hansen, die am Freitagnachmittag ihrer Kollegin in der Servicestelle beisprang, hält dagegen: "Da sind alle dabei, Oberschüler, Gymnasiasten, Migrantenkinder, Deutsche."

Die Lösung? Die RVE-Mitarbeiterinnen haben Verständnis: Es gebe nicht viele Treffpunkte für Jugendliche. Ähnlich sieht es Wilfried Leib-ling: Imponiergehabe normal. Es müsse eine gemeinsame Lösung her: Vielleicht könne das Problem in den Schulen thematisiert werden? Pauschale Ermahnungen verhallen ungehört, weiß Schulleiter Kettenbeil. Eine Exkursion zum Busbahnhof, wie von Anett Hansen vorgeschlagen, sei eher überlegenswert.