Überfall an der B174: Maskierte bedrohen Autofahrer mit Messer

erschienen am 26.05.2017



Großolbersdorf. Auf dem "Parkplatz der Freundschaft" an der B174 bei Großolbersdorf ist am Donnerstagmorgen ein Autofahrer bedroht und um Geld erpresst worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein 24-jähriger Kraftfahrer mit seinem Mercedes Sprinter gegen 7 Uhr eine Pause eingelegt, als ein schwarzer 5er BMW ohne angebrachte Kennzeichen hielt, zwei maskierte Männer ausgestiegen und auf den Transporter zuliefen. Einer öffnete die Fahrertür, bedrohte den 24-Jährigen mit einem Messer und forderte Geld. Der Kraftfahrer übergab den Angaben nach mehrere hundert Euro. Der Komplize stahl mit einer vorgehaltenen, pistolenähnlichen Waffe ein Tablet im Wert von ca. 200 Euro. Anschließend verschwanden die Täter mit dem BMW in

Richtung Marienberg.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung laufen. Der 24-Jährige konnte die Täter nur vage beschreiben, da beide dunkle Stoffmützen trugen und mit Schals maskiert waren. Die Chemnitzer Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0371 387-3445. (fp)