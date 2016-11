Verband verbessert Flutschutz auf Zschopauer Johannisstraße

Um die Hochwasser- gefahr bei Extremniederschlägen zu bannen, kann Abwasser aus der Kanalisation jetzt schneller in die Zschopau abfließen. Trotzdem empfiehlt der AZV Grundstückseigentümern, sich selbst zu schützen.

Von Mike Baldauf

erschienen am 15.11.2016



Zschopau. Ein kleiner Eingriff ins Kanalsystem könnte beim nächsten Starkregen eine große Wirkung entfalten. Zumindest verspricht sich Lars Brünnel vom Abwasserzweckverband Zschopau/Gornau, damit im unteren Teil der Zschopauer Johannisstraße die Überflutungsgefahr zu mindern. Gewissheit wird der technische Geschäftsleiter wohl erst dann bekommen, wenn er beim nächsten Extremniederschlag zusehen kann, was genau passiert.

Das Problem besteht darin, dass Regen- und Abwasser aus den oberen Stadtgebieten am tiefsten Punkt in der Gerbergasse zusammenfließt und von dort mit einem Pumpwerk zum alten Klärwerk/Süd befördert werden muss. Dort befindet sich das Überleitungssystem zur zentralen Kläranlage. Die Pumpe schafft rund 40 Liter pro Sekunde. Bei starkem Niederschlag reicht die Leistung jedoch nicht aus, um alles abzuführen. Die Folge: Rückstau. "Bei einer gewissen Stauhöhe läuft das Wasser zuerst in ein Regensammelbecken. Wenn das vollgelaufen ist, staut sich das Wasser im Kanal weiter bis zur Abschlagkante", erklärt Brünnel.

Genau diese Kante hat der AZV jetzt auf einer Länge von drei Metern um 30 Zentimeter abgesenkt. Abwasser, das über die Kante läuft, fließt auf direktem Weg in die Zschopau. "Wir müssen nun nachweisen, dass dieses Wasser ausreichend mit Regenwasser verdünnt wird", macht Brünnel deutlich. Deshalb spricht er von einer vorläufigen Lösung. Denn sollte der Verdünnungsgrad zu niedrig sein, muss der AZV die Kante möglicherweise wieder erhöhen. Mit einem Radar-Sensor wollen er und seine Mitarbeiter bis Februar messen, welche Mengen über die Abschlagkante fließen. "Bei einer Überflutung wäre ein Kubikmeter pro Sekunde drin", schätzt der Fachmann. Bei künftigen Starkregen sollte das Wasser auf der Johannisstraße dann nicht mehr aus den Kanaldeckeln treten. Die Abschlagkante zum Fluss will der AZV diese Woche auch am Pumpwerk Auenstraße absenken.

Lars Brünnel dämpft allerdings Erwartungen, mit dieser und weiteren geplanten Vorkehrungen künftig alle Überflutungen zu verhindern. "Vor länger anhaltenden Niederschlägen mit 60 Litern pro Quadratmeter wird es auch künftig keinen Schutz geben", ist sich Brünnel sicher. Deshalb empfiehlt er Grundstückseigentümern, sich selbst um Hochwasserschutz zu bemühen: "Mittlerweile gibt es da sehr effektive Systeme."

Hinzu kommt, dass unter der Johannisstraße auch der Stadtgut- und der Köpeltalbach fließen, die die Überflutungsgefahr weiter erhöhen. Aussagen darüber, mit welchen baulichen Veränderungen sich diese entschärfen lässt, verspricht sich der technische Geschäftsleiter im kommenden Jahr. Derzeit laufen dazu Untersuchungen. 2017 will der Verband seine Bemühungen weiter auf die Innenstadt konzentrieren. Die Beseitigung einer Engstelle am Kanal auf der Rudolf-Breitscheid-Straße in diesem Jahr ist ein erster Schritt. Die Sanierung des folgenden Abschnitts von der Seminarstraße bis zur Ecke An den Anlagen ist ebenso vorgesehen wie der Einbau eines größeren Kanals auf der Straße An den Anlagen bis zur Nexö-Schule. "Unser Computermodell hilft uns dabei, den richtigen Durchmesser zu finden", erklärt Brünnel.

Um zu sehen, wie das Wasser unterirdisch zusammenfließt und an welchen Punkten es bei bestimmten Niederschlagsmengen kritisch wird, hat der AZV das Strömungsverhalten untersucht. Dazu wurden bis August an mehreren Messpunkten die Durchflussmengen ermittelt. Zusammen mit Daten von Regenmessgeräten wurde das Material anschließend von einem Ingenieurbüro ausgewertet. Mit dem so entstandenen Modell lassen sich verschiedene Extremereignisse simulieren.