Vier Verletzte bei schwerem Unfall zwischen WeiÃŸbach und Gelenau

15.09.2016

freiepresse.de

Zschopau

Matthias Degen

Ehemaliger VW-Chef erzählt von glücklicher Kindheit in Zschopau

Zschopau. Carl Horst Hahn - der wohl erfolgreichste Sohn der Motorradstadt - erinnerte im Schloss Wildeck an seinen Vater, an DKW, und an eine Zeit, in der die Region ein industrielles Epizentrum war. weiterlesen