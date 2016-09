Vollgas fÃ¼r krebskranke Kinder: Mit dem Renntaxi Ã¼ber den Lausitzring

Vollgas für krebskranke Kinder: Mit dem Renntaxi über den Lausitzring

Der Liebe wegen hat Jan Wätzig an nur einem Tag seinen kompletten Rennstall verkauft. Doch Vollgas gibt der Wolkensteiner auf dem Lausitzring noch immer - für Kinder, die keine Zeit mehr haben.

Von Katrin Kablau

erschienen am 15.09.2016



Sie seien sein Rundum-Sorglos-Rennpaket. Cheftechniker, Mechaniker, Serviceleute - für jede noch so knifflige Aufgabe, wirklich jedes Problem habe er seine Spezialisten. So beschreibt Teamchef Jan Wätzig seine zwölfköpfige Crew, bestehend aus den unterschiedlichsten Charakteren. "Träfen wir nicht in der Box am Lausitzring, sondern in einer Disko aufeinander: Acht von uns würden sich bereits nach kurzer Zeit draußen prügeln." Doch dafür ist keine Zeit. Beim Projekt "Nascar hilft" schauen die Männer und Frauen vom Rennstall Eastside Nascar Racing nicht auf die Uhr. So manches Kind, für das sie an der brandenburgischen Rennstrecke ehrenamtlich schrauben und letztendlich Gas geben, hat keine Zeit mehr.

Gelernter Werkzeugmacher, Tunnelbauer, Zeitsoldat, Fernfahrer, Rennfahrer ... Jan Wätzig befand sich auf der Überholspur des Lebens. Das Gaspedal durchgetreten bis aufs Blech. Es war ein neunjähriges Mädchen, das ihm den Anstoß dazu gab, sein Leben umzukrempeln. "Als 26-Jähriger habe ich mich über Statussymbole - wie schnelle, aufgemotzte Autos - definiert. Dann wurde mir bewusst: Das kann es nicht sein." Mehr als zehn Jahre nach der Begegnung wird der nun selbst zweifache Familienvater nicht müde, von diesem Schlüsselerlebnis zu erzählen: Auf dem Weg zur Offroad-Rallye Dresden-Breslau habe er mit seinem Partner Station in Chemnitz gemacht, um den Lkw Tatra bei einem Kindertagsfest zu präsentieren. Eingeladen hatte der "Elternverein krebskranker Kinder". Vom Vormittag an sei ihm die Neunjährige nicht von der Seite gewichen, habe ihn mit Fragen zum Fahrzeug gelöchert. Als er sich abends abfahrbereit machte, habe er den neugierigen Gast unbedarft aufs nächste Jahr vertrösten wollen. "Doch diese Zeitform gab es im Wortschatz des Mädchens nicht. Mich schockierte sein Satz, bei dem es in den Himmel zeigte: ,Wenn du es schaffst, deine Karre dort hoch zu kriegen, dann sehen wir uns wieder.'"

Es herrscht ein rauer Ton in der Box am Lausitzring. Wer sich im Rennsport bewegt, stört sich nicht daran. Bei der Arbeit unterscheidet sich Wätzigs Nascar-Crew nicht von einem Profirennteam. Die Chefmechaniker Maxi Arnold und Thoralf Nestler von einer Großrückerswalder Kfz-Firma seien seine Lebensversicherung, sagt der 38-Jährige. Er fühle sich sicher, denn diese würden sich nicht mal von den aufgeregten Taxigästen aus der Ruhe bringen lassen. Taxigäste? Es ist die vierte Saison von "Nascar hilft" auf dem anspruchsvollen Rundkurs, die in diesem Monat endet. Beifahrer in Nascar und Radical, den amerikanischen und britischen Rennwagen, sind an Krebs erkrankte Kinder, deren Therapie pausiert oder abgeschlossen ist. Manche erleben nach kräftezehrenden und monotonen Monaten im Krankenhaus ihr erstes wirkliches Abenteuer im Leben. Aus den Rennautos sind Renntaxis von "Nascar hilft" geworden. Seit 2012 hat das Projekt beim Verein Sonnenstrahl Dresden einen festen Platz gefunden. Dieser ist einer von fast 100 Elternvereinen in Deutschland, dessen Mitglieder sich für krebskranke Kinder und deren Familien starkmachen. Wie unter Strom und berauscht, verbringt die ganze Familie Zeit auf der Rennstrecke. "Mit dieser krassen Erfahrung sammeln sie Mut für nächste schwere Aufgaben", sagt Ulrike Grundmann. Die Sozialpädagogin vom Sonnenstrahl-Verein saß im August selbst zum ersten Mal im Radical, schwärmt von der unglaublichen Geschwindigkeit. Dieses Erlebnis, so mutig wie ein Rennfahrer zu sein, stärke das Selbstbewusstsein der Taxigäste - auch ihren Mitschülern gegenüber, die sie über lange Zeit als kranke und schwache Kinder erleben. Der Rennfahrer, den sie als äußerst sensibel beschreibt, lasse sich auf die Kinder ein. Er begebe sich zu ihnen auf Augenhöhe, könne so schnell deren Vertrauen gewinnen.

Der Liebe wegen hatte Jan Wätzig 2008 seine Rennsportkarriere beendet, von einem Tag auf den anderen. Kurz vor der Geburt seiner Tochter Tilda verkaufte er - noch auf dem Lausitzring - den kompletten Rennstall. So hatte er es seiner Frau Nicole versprochen. In der Szene bekannt für seine Kamikaze-Fahraktionen habe diese ihm nicht mehr geglaubt, dass er "nur" mit 180 Kilometern pro Stunde fahre, als sie ihn zum ersten Mal auf einen Rundkurs begleitet hatte. Die feuerfeste Rennkluft zieht Jan Wätzig, im erzgebirgischen Wolkenstein sesshaft geworden, nach vier Jahren Pause trotzdem wieder an. Die schauerliche Abbildung eines Gebisses ziert Wätzigs Vollhelm. Als wolle er der verdammten Krankheit die Zähne zeigen. Er und sein Team, uneigennützig unterstützt von kleinen, mittelständischen Unternehmen der Region, geben nun "Vollgas für krebskranke Kinder", wie der Slogan von Eastside Nascar Racing lautet. Neben den Runden mit den kranken Kindern bietet das Team auch Erwachsenen solche Fahrten an. Der Erlös aus dem Verkauf kommt zusätzlich dem Dresdner Elternverein zugute. Es sind ungezählte Stunden am Rundkurs. Hinter dem ehrenamtlichen Engagement der Motorsportverrückten stehen unzählige Familien. Die Geschichte, wie der Erzgebirger zu seinem ersten Nascar kam, spricht für sich. Europaweit hatte Jan Wätzig, gemeinsam mit seinem besten Freund Nico und Arbeitskollegen Michael, nach einem Rennauto gesucht. Das Ziel nach der einschneidenden Begegnung beim Kinderfest in Chemnitz war klar: Mit dem Auto sollten die Herzenswünsche krebskranker Kinder erfüllt werden. Es musste unbedingt etwas Spektakuläres her. Nach Monaten fanden die drei Männer bei Ebay ein Nascar in den Niederlanden. Ein Traum. Denn die Fahrgestellnummer verriet, dass Nascar-Legende und siebenfacher US-Champion Dale Earnhardt das Schmuckstück mit Gitterrohrrahmen über den Asphalt lenkte. Alles, was man von einem "normalen" Auto erwartet, kann man hier glatt vergessen: Ins Fahrzeug, ausgestattet mit V8-Motor mit brutalem Sound, steigt der Fahrer durchs Fenster ein. Die Fahrt gleicht der in einer leeren Blechbüchse, keine Dämmung, eine blanke Plasteschale als Sitz. Auf abenteuerliche Weise kutschierten die Sachsen ihr Fundstück mit viel zu kleinem Hänger heim. Quälende Wochen vergingen, bis man auf Mario Kuntzsch, Leiter für Vertrieb und Veranstaltungen beim Lausitzring, traf. "Auf allen Rennstrecken, wo wir anfragt hatten, stand bei den Projektverhandlungen sofort das Thema Profit an. Es war deprimierend", erinnert sich Jan Wätzig. Kuntzsch hingegen, von der Idee mit dem 400-PS-starken Gefährt begeistert, war deutschlandweit der einzige, der dem Team die Chance gab, es live vorzuführen. Wätzigs fahrerisches Können ließ nach Sekunden die letzten leisen Bedenken verfliegen.