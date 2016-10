Waldkirchener wollen ihren Grundschulstandort erhalten

Mit einer Unterschriftenaktion wehren sich Bürger gegen die Verlegung ihrer Grundschule in den Nachbarort. Doch sie fürchten auch um den Verlust einer Freizeitstätte.

Von Michael Sellger

erschienen am 26.10.2016



Grünhainichen. Knapp zwei Wochen lang haben Mitglieder des Schulfördervereins 586 Unterschriften im Ort gesammelt und an die Vorsitzende des Verwaltungsverbandes Wildenstein, Kathrin Ardelt, übergeben. Mit der Aktion stellen sie sich Plänen entgegen, Waldkirchen als Standort der Grundschule aufzulösen und nach Grünhainichen zu verlegen.

Karin Böhm ist eine der Initiatorinnen der Unterschriftenaktion. Wie ihre Kinder und Enkelkinder ging auch sie in dem Ort zur Schule. Sie sagt, die Waldkirchener wüssten um den Zustand des Schulgebäudes. "Wir wissen auch, dass es finanzielle Zwänge gibt und Lösungen nicht einfach sind", sagt die 64-Jährige. "Aber wir wollen offen über eine verträgliche Lösung diskutieren."

Böhm und ihre Mitstreiter fürchten um die Zukunft des Schulgebäudes ebenso wie um die Schulturnhalle, die den Waldkirchenern auch als Sport- und Freizeitstätte dient. Seit Anfang des Jahres bei Ausbesserungsarbeiten am Fußboden festgestellt wurde, dass das darunterliegende Gewölbe in schlechtem Zustand ist, bangt man in Waldkirchen auch um den Erhalt dieses Gebäudes.

"Verlieren wir neben der Schule noch die Turnhalle, ist Waldkirchen nur noch ein Schlafdorf", sagt Böhm. Die alteingesessene Waldkirchenerin sagt, man wolle nicht um jeden Preis für den Schulstandort kämpfen: "Ich vermisse nur manchmal das Engagement, Bestehendes zu erhalten. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg."

Die Pläne zur Auflösung des Schulstandorts Waldkirchen sind derzeit nicht konkret, betont Günther Schneider (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Grünhainichen, deren Ortsteil Waldkirchen ist. Empfohlen hatte die Verlegung des Schulstandortes die Beratungsfirma Wüstenrot mit Sitz in Dresden. Das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten im Auftrag der Gemeinde ein Konzept erstellt, das der Kommune Empfehlungen für Investitionen in den nächsten Jahren ausspricht. Mit dem Gutachten beantragt die Gemeinde Fördermittel des Landesprogramms "Kleine Städte und Gemeinden" (KSP). Auf einer Einwohnerversammlung Ende September wurden die Eckpunkte des Konzeptes vorgestellt. Eine der vorgeschlagenen Maßnahmen: Verlegung der Grundschule in die frühere Produktionsstätte des Holzkunst-Herstellers Blank und Aufgabe des Schulstandortes Waldkirchen.

Böhm sagt, von den Autoren des Investitionskonzeptes sei man nie gefragt worden, wie man sich als Einwohner die Zukunft des Heimatdorfes vorstelle: "Die fertigen Pläne wurden uns erst bei der Einwohnerversammlung mitgeteilt."

Der Bürgermeister sagt auf Anfrage, das Konzept sei lediglich eine Richtschnur, "nichts darin ist in Stein gemeißelt". Allerdings sei die dringend notwendige Sanierung der Grundschule "praktisch unmöglich".

Tatsächlich hatte das Landratsamt Anfang Oktober bei einem Rundgang vor Ort erhebliche Mängel im Brandschutz festgestellt. Ein "unendlich langes Protokoll" sei nach dem Termin verfasst worden und erfordere nun "unverzügliche" Investitionen in die Schule, heißt es aus dem Verwaltungsverband Wildenstein.

Kathrin Ardelt, die Vorsitzende des Verbandes, zeigt Verständnis für die Unterschriftenaktion und versichert, die Gemeinde sei am Erhalt der Schule interessiert. Die Pläne der Dresdner Beratungsfirma will sie indes nicht überbewerten: "Wüstenrot hat natürlich immer die Wirtschaftlichkeitsbrille auf. Aber wir dürfen das Soziale nicht vergessen."