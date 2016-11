Wann bekommt die Sandgrube einen besseren Flutschutz?

Obwohl das Geld schon lange bereitsteht, werden dieses Jahr auf dem Sportgelände in Zschopau die Bagger nicht anrollen. Eine Modellrechnung bereitet Probleme.

Von Mike Baldauf

erschienen am 05.11.2016



Zschopau. Knapp dreieinhalb Jahre, nachdem das Hochwasser 2013 in der Zschopauer Sandgrube wütete, bleibt ungewiss, wann die Schäden an der Sportanlage behoben und der Hochwasserschutz im Gelände verbessert wird. Dabei liegen die für das Projekt veranschlagten 1,4 Millionen Euro seit dem Winter bei der Sächsischen Aufbaubank abrufbereit.

Das für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes notwendige Genehmigungsverfahren scheint sich dagegen in die Länge zu ziehen. Ursprünglich hatte die Stadt bis zum Sommer mit dem Abschluss des bei der zuständigen Wasserbehörde anhängigen Verfahrens gerechnet. Inzwischen liegen die Unterlagen zur Überarbeitung wieder bei den Planern. Offenbar bereitet es den Fachleuten Schwierigkeiten, anhand einer Modellrechnung nachzuweisen, dass sich ein Hochwasser nach Umsetzung des Projektes nicht nachteilig auf Grundstücke oberhalb des Flusslaufes auswirkt, erklärt Thomas Berger vom Zschopauer Bauamt.

Der Sachgebietsleiter hofft, dass die Bagger im Frühjahr nächsten Jahres anrollen können: "Im Winter wollen wir die Arbeiten ausschreiben. Dafür benötigen wir aber dringend die wasserrechtliche Genehmigung." Das Hochwasserschutzkonzept für die Sandgrube sieht vor, die Überflutungsflächen zu vergrößern und die Schutzwälle zum Fluss zu verstärken. Danach soll der Deich auch einem Hochwasser standhalten, das statistisch gesehen nur alle 100 Jahre eintritt. Die im Juni 2013 überfluteten Sportanlagen wie die Laufbahn und die Sprunggrube sind ebenso zu erneuern.

Zusammen mit den Schutzanlagen will die Stadtverwaltung zudem den Bau eines Beachvolleyballfeldes nahe der Skaterbahn ausschreiben. Die alte Anlage am Zschopauufer soll zusammen mit dem Bolzplatz renaturiert und damit als Überflutungsfläche dienen. Eigentlich wollte die Verwaltung den Beachvolleyballplatz schon im Sommer der Öffentlichkeit übergeben. Den Zuschlag hatte der Stadtrat im Mai einem Leipziger Unternehmen erteilt. Kostenpunkt: 85.625 Euro. Allerdings ist der Auftrag laut Berger nie ausgelöst worden. Grund: Die Firma habe von der Summe deutlich abweichende Nachforderungen gestellt. Daraufhin sei die Ausschreibung aufgehoben worden.

Für die Schadensbehebung in der Sandgrube war nach ersten Schätzungen lediglich von 400.000 Euro Kosten die Rede. Damit hätte die Sportanlage aber nur in dem Zustand wie vor dem Hochwasser hergerichtet werden können. Um künftige Flutschäden zu begrenzen, verständigte sich der Stadtrat später darauf, die Schutzwälle zu verstärken und die Überflutungsfläche zu vergrößern.

Konsequent im Sinne des Hochwasserschutzes wäre der Komplettabriss der Sportanlage und der Wiederaufbau an anderer Stelle - eine Variante, die in einer Machbarkeitsstudie in Betracht gezogen wurde. Wegen des hohen Investitionsbedarfs - über 2 Millionen Euro - hatte der Rat den Vorschlag verworfen.