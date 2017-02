Warnung im Notfall: Reicht in Weißbach eine Feuerwehrsirene?

Relikt oder wichtiges Instrument: Darüber sind sich die Amtsberger uneins. Manche wünschen sich eine weitere Anlage, die Gemeinde zweifelt am Nutzen.

Von Ulrike Abraham

erschienen am 01.02.2017



Weissbach. Vom Dach des Feuerwehrdepots aus warnt sie, die letzte ihrer Art in Weißbach. Schon lange haben Funkmeldeempfänger die Hauptaufgabe der Feuerwehrsirenen übernommen: Auch in Amtsberg alarmieren seit Mitte der 1990er-Jahre Piepser die Kameraden. Um die Feuerwehrsirene im Ortsteil Weißbach gibt es trotzdem seit längerem Diskussionen.

Ein bisschen aus der Zeit gefallen wirken Sirenen. Recht unkonkret warnen sie die Bevölkerung: Irgendwo ist etwas passiert. Die Anlage in Weißbach erreicht von ihrer Position zudem nicht alle Einwohner des Ortsteils: Er höre von seinem Haus im Niederdorf die Sirenen der Nachbarorte, nicht aber die Weißbacher, klagte Gemeinderat Holger Haase. Zur jüngsten Ratssitzung trug er deshalb zum wiederholten Mal den Wunsch einiger Weißbacher vor: Sie wollen eine zusätzliche Sirene im Mitteldorf. Dort tönte bis vor wenigen Jahren eine auf dem Weißbacher Rathaus. Sie schweigt, seit in dem leerstehenden Gebäude der Strom abgestellt wurde.

Beim Thema Sirene gehen die Meinungen auseinander. Der Plan, die Anlage vom alten Rathaus auf die Turnhalle umzusetzen, scheiterte am Widerstand der benachbarten Kindertagesstätte. Die fürchtete um den Schlaf ihrer Schützlinge.

Auch im Ortsteil Dittersdorf gibt es nur eine Sirene. Die Dittersdorfer hörten wohl besser, monierte einer der Räte. Auch Bürgermeister Sylvio Krause ist nicht vom Nutzen einer weiteren Anlage in Weißbach überzeugt. Bekäme der Ortsteil eine zweite Anlage, würden die anderen das gleiche fordern - dann würde es teuer: Mit Kosten von 12.000 Euro pro Anlage sei zu rechnen. Ein Angebot in dieser Höhe hatten die Weißbacher schon vor Jahren eingeholt. Dazu kommen Wartungskosten.

In anderen Kommunen gebe es moderne Warnsysteme, die auch für Durchsagen genutzt werden können, argumentierte Sirenenbefürworter Haase. Ob er ihn über eine solche Anlage darauf hinweisen solle, wenn er sein Auto falsch geparkt hätte, stichelte Bürgermeister Krause. Ihm gehe es um Warnung im Katastrophenfall, beispielsweise bei Hochwasser, so Haase.

Gemeinderat Günter Müller, selbst lange Wehrleiter in Weißbach, sprang ihm zur Seite. Früher gab es drei Anlagen im Ort, da habe er sich sicherer gefühlt. Wegen eines Gefühls, konterte Krause, werde er keine 12.000 Euro in eine Sirene investieren. "Ihr könnt das doch in den nächsten Haushalt einbringen, wenn es für euch eine solche Priorität hat - müsst dann aber an anderer Stelle sparen", sagte Krause an die Befürworter gerichtet.

Als Gemeinderat kann der aktuelle Wehrleiter Silvio Richter Krauses Einwände nachvollziehen. Allerdings: Nur 13 der knapp 30 aktiven Kameraden haben einen Piepser. Zwar sehen die Brandschutzrichtlinien des Kreises vor, dass jeder ein Gerät bekommt, erläuterte Richter. Das aber können viele Gemeinden nicht finanzieren. Also werden vorrangig die jüngeren Kameraden mit den Geräten ausgestattet. Die können Atemschutzgeräte tragen - arbeiten aber oft auswärts. Die älteren Kameraden seien auf die akustische Alarmierung durch die Sirene angewiesen. Richter wünscht sich deshalb eine weitere Anlage, die im Niederdorf zu hören ist.

Er könne das Bedürfnis nach Sicherheit nachvollziehen, so Krause. Es gelte dabei ein vernünftiges Maß zu finden. Auch mit weniger Sirenen seien die Wehren in den Ortsteilen heute besser ausgestattet als früher. Im Katastrophenfall müsse natürlich die Bevölkerung gewarnt werden. Das aber könne eine Anlage mit Durchsagefunktion auch nicht leisten: "Da verstehen Sie 500 Meter weiter kein Wort mehr." Für geeigneter -und günstig umsetzbar - hält er eine Sprechanlage, die zum Beispiel auf den Mannschaftswagen der Feuerwehr montiert werden könne. Im Ernstfall könnten die Amtsberger so effizient gewarnt werden.