Warum wird das Asylheim hergerichtet?

Die Anzahl der Asylsuchenden, die ins Erzgebirge kommt, ist rückläufig. Trotzdem hält die Kreisverwaltung an der bei einem Brand beschädigten Einrichtung im Drebacher Ortsteil Spinnerei fest.

Von Mike Baldauf

erschienen am 27.01.2017



Drebach. Nach dem Brand im Asylbewerberheim im Drebacher Ortsteil Spinnerei sollen im Frühjahr wieder Flüchtlinge einziehen. Die Polizei verdächtigt einen 24-jährigen Bewohner, das Feuer am 28. Oktober absichtlich gelegt zu haben. Der Mann war anschließend aus dem Fenster gesprungen und verletzte sich schwer. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, dauern die Ermittlungen an. Die zuständige Staatsanwaltschaft Chemnitz habe nach dem Brand davon abgesehen, Haftantrag gegen den Beschuldigten beim Ermittlungsrichter zu stellen. Der 24-Jährige befindet sich laut Polizei somit auf freiem Fuß.

Betreiber und Eigentümer des Gebäudes ist die Dresdner Immobilienbetreuungs-, Tourismus- und Beherbergungsgesellschaft (ITB). Der Vertrag mit dem Landkreis läuft laut ITB ab dem Einzug der Asylbewerber zunächst für drei Jahre. Bei Anwohnern stoßen die Pläne zum Teil auf Unverständnis. "Freie Presse" befragte dazu den Landkreis:

Warum wird die ITB trotz rückläufiger Zuweisungszahlen im Erzgebirgskreis die Unterkunft in Drebach weiter betreiben?

Wegen der noch immer bestehenden und auf unbestimmte Zeit anhaltenden Unsicherheit hinsichtlich der internationalen und nationalen Migrationsbewegungen sowie fehlender verlässlicher Prognosen über die zu erwartende Zuwanderung für die Jahre 2017/2018 hält der Erzgebirgskreis an seiner Unterbringungsstrategie in den Grundzügen fest. Um bei Bedarf schnell und effektiv auf einen kurzfristigen Anstieg der Zuweisungen von Asylbewerbern reagieren zu können, sollen alle neun zentralen Unterbringungseinrichtungen - dazu gehört die Gemeinschaftsunterkunft in Drebach - bis auf Weiteres in Betrieb bleiben.

Die in den Einrichtungen vorhandenen Kapazitäten sollen zum einen die umgehende Aufnahme einer größeren Anzahl von Asylsuchenden und zum anderen die reibungslose dezentrale Unterbringung in der Folge ihrer Ankunft ermöglichen.

Hätte eine andere leerstehende Gemeinschaftsunterkunft mit weniger Aufwand hergerichtet werden können?

Die Unterkunft in Drebach wurde durch den Brand nicht vollkommen unbewohnbar. Der Leerzug erfolgte zunächst im Rahmen der Evakuierung und des Weiteren deshalb, weil ein Bewohnen des Gebäudes während der folgenden Sicherungsarbeiten nicht zumutbar war. Der Brand hat keinen Einfluss auf die finanziellen Verpflichtungen des Landkreises gegenüber dem Betreiber. Es wurde kein neuer Vertrag geschlossen. Aufgrund des Brandes ruhten die vertraglichen Pflichten lediglich vorübergehend. Der Landkreis befürwortet die grundlegende Instandsetzung des Gebäudes und die Einrichtung von behindertengerechten Unterbringungsplätzen durch den Betreiber. Für derart spezielle Plätze besteht im Landkreis Bedarf. Eine Aufwertung des Umfeldes mit dem Bau eines Spielplatzes ist ein wichtiger Beitrag zum störungsarmen Betrieb der Unterkunft.

Warum werden zur Konfliktvermeidung Familien und alleinstehende junge Männer nicht getrennt untergebracht?

Die Unterbringung von Einzelpersonen und Familien in Gemeinschaftsunterkünften ist gängige Praxis. Sowohl der Betreiber als auch die beauftragte Sozialbetreuung, die Heimleitung und die Kreisverwaltung sorgen für einen reibungslosen Ablauf in der Einrichtung. Das Landratsamt ist stets bestrebt, den Familien die erforderliche Privatsphäre einzuräumen und - sofern das möglich ist - diese so bald wie möglich dezentral unterzubringen.