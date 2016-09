WeiÃŸbacher setzen ihr eigenes Abwasserprojekt erfolgreich um

Weißbacher setzen ihr eigenes Abwasserprojekt erfolgreich um

Weil ihnen die vorgeschlagene Lösung des Zweckverbandes zu aufwendig erschien, haben sieben Grundstücksbesitzer eine eigene Lösung gefunden. Doch das bleibt wohl eine Ausnahme.

Von Mike Baldauf

erschienen am 23.09.2016



Weissbach. Im Kampf gegen bürokratische Mühlen kennt sich Volker Roland aus. Als Gründungsmitglied der Bürgerinitiative (BI) Amtsberg setzt er sich seit Jahren für die Rückzahlung der von Einwohnern geleisteten Straßenausbaubeiträge ein. Seine Botschaft: Es lohnt sich nicht nur in der großen Politik, sondern auch auf Gemeindeebene, im Sinne der Bürger um Lösungen zu ringen. Darin ist er erst in diesem Sommer bestärkt worden.

Volker Roland gehört zu sieben Anliegern des Gerichtsweges in Weißbach, die vor wenigen Wochen einen Anschluss an das öffentliche Abwassernetz erhalten haben. Der Weißbacher spricht von einer Geschichte, bei der alle Seiten gewinnen und die anderen Menschen Mut machen soll, selbst etwas zu bewegen.

Doch der Reihe nach: Ursprünglich sollte das Abwasser in den Grundstücken mit Pumpen entsorgt werden. "Das wollten wir nicht", sagt Roland und spricht von zusätzlichen Kosten für Energie und Wartung. Die Anlagen seien störanfällig, und bei einem längeren Stromausfall bekämen die Besitzer ein Problem. Diese Nachteile wollten die Anlieger nicht hinnehmen, zumal mit dem Bau einer Freigefälle-Leitung noch ein anderer Weg möglich erschien. Ein Problem bestand darin, dass diese Lösung dem Zweckverband zu teuer gewesen sei, weil der Sammler dann hätte in die Straße verlegt werden müssen, berichtet Volker Roland.

Die Anwohner gründeten daraufhin einen Interessenverband und überlegten, wie sie ihr Abwasser trotzdem ohne den Einsatz von Pumpen ins öffentliche Netz bringen können. "Es war ganz schön schwierig, das nötige Gefälle zu erreichen", sagt Roland. Die Initiative hatte schließlich eine Lösung gefunden, die Leitung so zu verlegen, dass die Straße nur einmal unterquert werden musste. Das funktionierte, weil die Leitung zum Teil auf privatem Grund verlegt werden konnten. Der für Amtsberg zuständige Hainichener Zweckverband ZWA unterstützte das Vorhaben, nachdem die Anlieger ihren Plan vorgestellt hatten. "Vom Verband erhielten wir die Zusage, dass uns die Anschlusskosten erlassen und die Materialkosten im öffentlichen Bereich übernommen werden", sagt Roland. Das Abwasser wird in zwei Kläranlagen an der alten Schule und am Kindergarten eingeleitet, wobei der ZWA die Leitungen im öffentlichen Grund übernimmt. Etwa 600 Meter Sammler sind Roland zufolge verlegt worden.

Mit der ursprünglichen Variante wären pro Grundstück 2500 Euro Anschlussgebühr und 3500 Euro für die Pumpenanlage angefallen, rechnet der BI-Mann vor. "Mit den jetzigen Ausgaben bleiben wir im Wesentlichen unter dieser Summe."

Amtsbergs Bürgermeister Sylvio Krause (CDU) findet es zwar löblich, wenn sich Bürger wie in Weißbach zusammenfinden und so ein Vorhaben umsetzen, spricht aber zugleich von einem Einzelfall. Ähnliche Bestrebungen habe es auch in anderen Teilen der Gemeinde gegeben. "Sobald ein Anlieger nicht mitmacht und Nein sagt, bricht das ganze Projekt zusammen. Und das ist die Regel", fügt er hinzu. Ein Ausnahmefall - so sehen das auch die Verantwortlichen beim ZWA. Zumal die Messen hinsichtlich des Anschlusses ans öffentliche Kanalnetz ohnehin gelesen seien.

Denn seit diesem Jahr müssen Grundstücksbesitzer ohne Anschluss an die öffentliche Entsorgung ihr Abwasser in einer vollbiologischen Kleinkläranlage behandeln. Entspricht die Technik nicht den vorgegebenen Standards, droht den Eigentümern ein Zwangsgeld. Bis zu 50.000 Euro können im Extremfall fällig werden.

Im gesamten Erzgebirgskreis hatten laut Landratsamt zu Jahresbeginn noch 8000 Eigner Nachholbedarf. Etwa 3000 Grundstücke sollen die Abwasserzweckverbände in den nächsten drei Jahren, in Ausnahmefällen bis 2020, an die zentrale Entsorgung anbinden. (mit hfn)