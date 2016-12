Wenn es aus Nachbars Gully kräftig stinkt

Abwasserzweckverband reagiert auf Hinweise aus Bevölkerung

Von Rita Türpe

erschienen am 16.12.2016



Scharfenstein. Seit Anfang des Jahres gilt, dass Betreiber ihre veralteten auf vollbiologische Kleinkläranlagen umgestellt haben müssen. Weil aber immer wieder Gestank aus einem Gully auf der Straße bis auf sein Grundstück dringt, verdächtigt ein Scharfensteiner seinen Nachbarn, Abwasser ungeklärt in die Straßenentwässerung zu leiten. Landratsamt und Abwasserzweckverband hätten trotz seiner Hinweise bisher nichts unternommen.

Mitteilungen von Bürgern über vermutete Verstöße in ihrer Umgebung sind laut Dirk Kunze, kaufmännischer Geschäftsleiter beim Zweckverband Kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland in Hainichen (ZWA), an der Tagesordnung. Den Hinweisen werde nachgegangen. Die Ergebnisse werden den Hinweisgebern allerdings aus Datenschutzgründen nicht mitgeteilt.

Das Prüfen sei oft aufwendig. So müsse festgestellt werden, ob für das Grundstück des Beschuldigten der ZWA oder, etwa im Fall von Direkteinleitern in Gewässer, das Landratsamt zuständig sei. Zudem werde geprüft, ob alle Daten richtig und aktuell sind. Meist stelle sich heraus, dass die Beschuldigung zu Unrecht erfolgte. "Wer die Zivilcourage aufbringt, bei seinem Nachbarn klingelt und nachfragt, könnte das auch selbst herausfinden", sagt Kunze.

Liegen ein Mangel oder ein Verstoß vor, reagieren ZWA oder Landratsamt umgehend. Derzeit seien mehrere Fälle illegaler Einleitung unzureichend geklärter Abwässer bekannt, sagt Landkreis-Sprecherin Jutta Leonhardt. Gegen diese schreite die untere Wasserbehörde ein. Zuerst dort, wo es um Trinkwasserschutzgebiete oder uneinsichtige Verursacher gehe, dann auch in den übrigen Fällen. Zu Beginn des Jahres habe die Behörde mehr als 4000 Anhörungsschreiben verschickt. Aktuell seien noch knapp 2600 Grundstücke mit unzureichender Abwasserentsorgung im Kreis bekannt. Für Scharfenstein liege aktuell keine Anzeige vor, so Leonhardt. Neun Grundstückseigentümer hätten zwar noch nicht umgestellt, aber auf Anschreiben reagiert. Es liege zum Teil an der nicht ausreichenden Baukapazität, dass der Einbau neuer Technik in diesem Jahr nicht mehr erfolgt.