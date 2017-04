Wie Wolkenstein seine Innenstadt rettet

Zu DDR-Zeiten hat die Farbe grau dominiert, viele Häuser waren in einem katastrophalem Zustand. Dass es heute so schmuck aussieht, verdankt die Stadt vor allem einer Chemnitzerin.

Von Ulrike Abraham

erschienen am 13.04.2017



Wolkenstein. Wie auf einer überdimensionalen Eisenbahnplatte kuscheln sich die Häuser um den Wolkensteiner Markt. Die meisten sind knapp 250 Jahre alt, Teile der Bausubstanz noch wesentlich älter. Susanne Vogel gerät ins Schwärmen. "Der mittelalterliche Stadtkern in dieser Kompaktheit - das ist einzigartig." Sie kennt die Häuser, ihren Zustand, ihre Geschichte. Die meisten Wolkensteiner aber kennen die Chemnitzerin nicht, die seit 21 Jahren einen wesentlichen Beitrag dafür leistet, dass die Stadt heute in großen Teilen so gepflegt aussieht. Susanne Vogel ist zuständig für städtebauliches Projektmanagement beim Erschließungsträger Bayerngrund: Sie lotet Fördermöglichkeiten für die Stadtkernsanierung aus.

Viele Millionen Euro sind seit 1991 in den Stadtkern geflossen; bis 2021 werden es insgesamt 15,5 Millionen Euro sein. Davon kommen 12,3 Millionen von Bund und Land. Bitter nötig: Wie in fast allen Städten Ostdeutschlands gab es nach der Wende erheblichen Sanierungsstau, vieles war zu DDR-Zeiten verfallen. "Rettet die Altstädte" war denn auch Motto mehrerer Initiativen, darunter der Städtebauliche Denkmalschutz. Dieses Programm der Städtebauförderung wurde nach der Wende speziell für die neuen Bundesländer aufgelegt. Die Herausforderungen waren groß, und sind es noch. "In Sachsen standen eine Million Wohnungen leer", fasst Susanne Vogel die Situation in den 1990er-Jahren zusammen. Die Städte mussten quasi neu geplant werden. Heute leiden vor allem kleine Städte und Gemeinden auf dem Land unter dem anhaltenden Einwohnerschwund. Wolkenstein hat seit Eingemeindung der Ortsteile 1999 rund elf Prozent seiner Bewohner verloren.

Soweit ihr bekannt sei, sagt die Planerin, ist die Stadt mit ihren 3900 Einwohnern die kleinste in Sachsen, die in diesem Ausmaß die Fördermöglichkeiten nutzt. Darauf ist sie stolz. Es sei aber auch Glück gewesen, dass schon Anfang der 1990er-Jahre die Bedeutung dieser Investitionen erkannt wurde.

Ihr Ziel sei es eben nicht gewesen, aus Wolkenstein ein Freilichtmuseum zu machen, betont Susanne Vogel. Die Häuser sollen genutzt werden, die Infrastruktur ergänzen, die Innenstadt verdichten. "Wenn alles in Laufweite ist, steigt die Lebensqualität. Das Zentrum bleibt als Wohnraum attraktiv." Ein wichtiger Schritt in diese Richtung war der Umzug der Grundschule, von der Peripherie in die alte Bürgerschule im Stadtkern. Mehr als zehn Brachen gibt es noch in der Innenstadt. Häuser, die teilweise seit Jahrzehnten leer stehen. Es gibt noch genug zu tun, für die Stadt und ihre Planerin (siehe Infokasten).