Wie sich das Leben der Krehers nach dem Brand normalisiert

Der Bungalow war mehr als ihr Wochenendhäuschen. Die Eheleute haben sich damit einen Traum erfüllt. Anfang Dezember ging er in Flammen auf.

Von Ulrike Abraham

erschienen am 28.01.2017



Flossplatz/Wolkenstein. Anfang Dezember packen Karola und Thomas Kreher die Kisten mit dem Weihnachtsschmuck aus. Zum ersten Mal, erinnert sich Karola Kreher, haben sie die gesamte Deko aus dem Nebengebäude geholt, in dem sie das Jahr über lagert. Gegen Abend sind sie fertig, sitzen auf dem Sofa, genießen den Anblick. Der Weihnachtsbaum ist angeputzt. In einer Vitrine hat Thomas Kreher LED-Beleuchtung eingebaut, damit die Holzfiguren besser zur Geltung kommen. Einige der "Männln" hat seine Frau selbst gefertigt - sie ist gelernte Holzspielzeugmacherin. Die Pyramiden drehen sich nicht, sie wollen sie reparieren lassen.

Am nächsten Tag fahren sie nach Marienberg. Dort wohnt Thomas Krehers Mutter. Sie ist pflegebedürftig, Sohn und Schwiegertochter gehen mit ihr einkaufen. Am späten Nachmittag kehren sie zu ihrem Häuschen in Floßplatz zurück. Es steht in Flammen.

Das alles erzählt Thomas Kreher schnell und eindringlich, die Augen starr. Die Krehers sitzen auf dem Sofa einer Ferienwohnung in Wolkenstein. Die hat Bürgermeister Wolfram Liebing organisiert, dort sind sie nach dem Brand am 8. Dezember untergekommen.

Das Feuer ist im Nachbarhaus ausgebrochen, hat sich von dort zum Bungalow der Krehers gefressen. Für die Beiden beginnt eine Odyssee. Am Tag nach dem Brand fahren sie zu ihrem Grundstück. Schauen, was in den verkohlten Resten des Hauses zu retten ist. Die Wäsche, erzählt Karola Kreher, stand frisch gewaschen auf dem Bett. "Wir waren ja gerade aus dem Urlaub gekommen." Im Kleiderschrank ist etwas verschont geblieben. Doch den strengen Rauchgeruch kann mehrfaches Waschen nicht mindern, außerdem können sich giftige Gase im Gewebe festsetzen. Sie entsorgen alle Kleidung. Mit dem, was sie am Leib tragen, fahren sie nach Marienberg, kleiden sich neu ein.

Versicherung, Polizei, Versicherung, Polizei. Über Wochen sind die beiden unterwegs, machen Aussagen, gehen mit den Versicherungsvertretern jeden Raum durch. Schrank für Schrank, Schublade für Schublade. Möbel, Fotos - fast alles ist verbrannt. Inmitten der Asche entdecken sie die guten Kristallgläser und Karola Krehers Tafelservice. Die Sachen zerspringen beim Anfassen. Nur einige Papiere und Dokumente können sie retten. Sie waren im Nebengebäude untergebracht, das vom Brand verschont blieb. Der Bungalow selbst ist einsturzgefährdet, die Gutachter haben den Komplettabriss angeordnet. Thomas Kreher wird dabei anwesend sein. Sie könne das nicht, sagt Karola Kreher.

Völlig vor den Kopf gestoßen habe ihn ein Erlebnis Tage nach dem Brand, erzählt Thomas Kreher. "Na, Brandstifter von Floßplatz", so habe ihn ein Bekannter im Supermarkt begrüßt. "Da fährt's dir wieder rein, das wirft dich aus der Bahn", sagt er.

Überwiegend aber erfahren sie große Hilfsbereitschaft. Sohn und Schwiegertochter aus Dresden, Freunde und Bekannte aus Marienberg sind noch am Abend des Brandes zur Stelle. Zu den ersten, die sich nach dem Brand melden, gehören die Voglers aus Hohndorf. Das Haus des Ehepaars, in dem es ein Möbelhaus betreibt, ist innerhalb von zwei Jahren zweimal abgebrannt. "Frau Vogler sagte, wenn wir einen Strich drunter machen, wird es leichter." Karola Kreher zögert, schweigt. Was Frau Vogler damit sagen wolle: Es sind nur Gegenstände. Ohne Ballast lebt es sich leichter. "Es ist richtig, man hat sowieso zu viel. Aber so weit sind wir noch nicht", sagt Karola Kreher. Mit dem Herzen wohl nicht. Der Verstand aber sagt ihnen: "Wenn das nachts passiert wäre ... mit den Gasflaschen ... Wir sind froh, dass es uns noch gibt."

Die Krehers sind Frührentner. Karola Kreher nach einer Krebserkrankung, ihr Mann nach einem Rückenschaden. Das Wochenendhäuschen war ihr Lebensmittelpunkt, mit fließend Wasser und Heizung. Sie haben es selbst ausgebaut. 60 Quadratmeter, auf denen sie alt werden wollten. Ob sie noch einmal irgendwo ein Häuschen im Grünen bauen, wissen sie nicht. Im März werden sie fürs erste eine Wohnung in Wolkenstein beziehen.

Bis dahin können sie in der Ferienwohnung bleiben. Auf vielleicht 15 Quadratmetern stehen Sofa und Bett. Es gibt eine Küche und ein Bad, die sie allein nutzen können. Weihnachten haben sie dort verbracht. Vormittags war der Sohn mit Familie da, nachmittags sind sie eine große Runde spazieren gegangen. Silvester waren sie beim Sohn in Dresden. Die leeren Kartons für die Weihnachtsdeko, die noch im Nebengebäude standen, hat Thomas Kreher vor kurzem entsorgt.