Wie werden Erzgebirger bei Gefahrenlagen informiert?

Nach der Havarie in einer tschechischen Chemiefabrik im vergangenen Jahr waren Behörden in der Kritik. Zu lange dauerte es vielen, bis Informationen durchsickerten. Was sich seitdem getan hat.

Von Sebastian Münster

erschienen am 10.09.2016



Zschopau/Marienberg. Am 13. August 2015 sorgten zwei Explosionen für einen Großbrand in der Chemiefabrik des Unternehmens Unipetrol im nordböhmischen Litvínov. Als es auf der anderen Seite der Grenze knallte, waren Bürger und Behörden im Erzgebirgskreis noch ahnungslos. Bis sich das änderte, dauerte es vielen zu lange. Denn eine beißende Rauchwolke hatte sich längst im Spielzeugwinkel ausgebreitet - viele Menschen klagten über Atembeschwerden und Kopfschmerzen. Gefüllt wurde das Informationsvakuum durch unbestätigte Gerüchte - auf der Straße wie in sozialen Medien. Olbernhaus Bürgermeister Heinz-Peter Haustein (FDP) hatte die Unglücksstelle in Litvinov persönlich in Augenschein genommen und schließlich Umweltalarm ausgelöst sowie die Medien informiert.

Viel wurde danach über die Alarmierungs- und Informationskette diskutiert. Das Landratsamt kündigte an, die Installation neuer Sirenen mit Sprachausgabe in Olbernhau zu prüfen. Die sächsische Grünen-Fraktion regte an, dass Rathäuser und Bürger per SMS-Kurznachricht im Katastrophenfall informiert werden könnten. Flächendeckend umgesetzt wurde bisher nichts davon, wie Olbernhaus Bürgermeister Heinz-Peter Haustein (FDP) auf Nachfrage bestätigte. Sollte es nötig sein, bestehe schneller und unproblematischer Kontakt per Telefon mit den Gemeinden auf tschechischer Seite. Eine sprechende Sirene besitzt Olbernhau auf dem städtischen Rathaus. Eine zweite soll demnächst in Blumenau hinzukommen. Die übrigen fünf Sirenen der Stadt verfügen nicht über diese Funktion, so Hauptamtsleiterin Gabriele Lorenz.

Eine "umfassende Sirenenkonzeption für den Erzgebirgskreis" ist derzeit noch in Arbeit, teilt das Landratsamt auf Nachfrage von "Freie Presse" mit. Sofern keine Sprachfunktion vorhanden ist, würden Bürger per Lautsprecherwagen informiert, heißt es weiter. Insgesamt seien 333 Sirenen im gesamten Erzgebirgskreis installiert. Sie sind nach wie vor der bevorzugte Weg, Bevölkerung und auch Ehrenamtler der Feuerwehren bei Gefahr zu informieren. Denn nicht alle aktiven Kameraden im Kreis seien mit Funkmeldeempfängern ausgestattet. Grundsätzlich gelten für die Alarmierung per Sirene landesweit einheitlich geregelte Signale (siehe Grafik). Doch auch Sirenen sind nicht in jedem Winkel einer Gemeinde hörbar - wie etwa im Amtsberger Ortsteil Dittersdorf. Darüber diskutierten zuletzt die Gemeinderäte.

In grenzübergreifenden Notsituationen kommunizieren die beiden Rettungsleitstellen in Annaberg-Buchholz und im böhmischen Usti nad Labem per vorgefertigtem, zweisprachigen Faxformular, erklärt der Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende Gunnar Ullmann. Das funktioniere eigentlich reibungslos. Im Falle der Havarie in Litvinov hätten die tschechischen Behörden jedoch zu lange gezögert, bis sie ihre deutschen Kollegen informiert haben.

Völliges Niemandsland ist der Erzgebirgskreis, wenn es darum geht, die eigene Bevölkerung im Notstand per Mobiltelefon zu informieren. Das Handy-Warnprogramm Katwarn, das die Polizei in München Ende Juli nutzte, um vor einem Amokläufer zu warnen, wird in Sachsen überhaupt nicht genutzt. Ein ähnliches Programm stellt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe den sächsischen Behörden zur Verfügung: Die Smartphone-App hört auf den Namen Nina. Es mit Informationen füttern und Meldungen an Nutzer verschicken kann allerdings ausschließlich das sächsische Innenministerium. Die auch für das Erzgebirge zuständige Chemnitzer Polizeidirektion würde die dort Zuständigen im Notfall informieren. Im Landratsamt nutze man den Dienst überhaupt nicht, heißt es auf Nachfrage. Und auch das Innenministerium hatte im Juli erklärt, die App noch nie genutzt zu haben. (mit tor/dpa)