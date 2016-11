Wilischthalbrücke und Thumer Straße bleiben vorerst gesperrt

Seit Monaten fordern zwei Baustellen die Geduld der Autofahrer. Die Situation sollte sich vor dem Winter entspannen. Nur langsam erreicht die Information die Betroffenen: Es dauert länger als gedacht. Nicht das einzige Problem.

Von Ulrike Abraham

erschienen am 25.11.2016



Wilischthal/Zschopau. Defizite in Planung und Umsetzung? Verkettung unglücklicher Umstände? Der Verkehr um Zschopau jedenfalls ist seit Monaten von zwei Baustellen blockiert, die sich gegenseitig in die Quere kommen. So ist die Wilischthalbrücke zwischen Zschopau und Gelenau (S231) seit März gesperrt, die Thumer Straße zwischen Zschopau und Schlößchen seit Juni. Der Unmut der Betroffenen wächst. Denn die Sperrungen ziehen vor allem im Winter weitere Probleme nach sich.

Die Baustellen: Eigentlich sollte sich die Situation vor dem Winter entspannen: Die Bauarbeiten an der Wilischthalbrücke sollten bis zum Frühjahr unterbrochen, die Fahrbahn soweit gesichert werden, dass der Verkehr mithilfe einer Baustellenampel einspurig über die Brücke hätte fließen können. Das hatte das für die Straße zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) im Februar angekündigt. Mitte November teilte es allerdings mit: Die Sicherheit könne nicht gewährleistet werden - die Brücke bleibt gesperrt. Die Gründe: Zum einen haben sich die Bauarbeiten verzögert; dazu laufen Verhandlungen mit der vom Lasuv beauftragten Firma, sagt Sprecherin Isabel Siebert. Zweites Problem: Auf der S228, in die die Brücke mündet, ist vor wenigen Tagen die Böschung abgesackt. Der Verkehr fließt einspurig - ebenfalls von einer Ampel geregelt. Bei zwei Ampelanlagen sei die Gefahr eines Rückstaus zu groß, so Siebert.

Auch in der Thumer Straße läuft es nicht, wie geplant: Heute sollten die Arbeiten abgeschlossen, die Strecke wieder befahrbar sein. Verantwortlicher Baulastträger in diesem Fall: die Stadt Zschopau. Sabine Hoheisel von der Zschopauer Verkehrsbehörde nannte den 22. Dezember als neuen Termin. Allerdings bezweifeln Anwohner und RVE-Mitarbeiter, dass das Bauunternehmen die Frist einhalten kann. Die Umleitung: Wenn in der Vergangenheit an einer der beiden Straßen gebaut wurde, diente die jeweils andere als Ausweichstrecke. Da jetzt beide dicht sind, wird es kompliziert. Die Stadt habe sich auf die Ankündigung des Lasuv verlassen und die Sanierung der Stützmauer in der Thumer Straße genehmigt, sagt Sabine Hoheisel.

Von deren Sperrung betroffen sind neben Autofahrern vor allem Schüler, die auf den Bus angewiesen sind. Die Linie 235 von Zschopau über Schlößchen nach Einsiedel wird über die Eisenstraße umgeleitet. Es gibt keinen Umleitungsfahrplan. Die Zeiten sind kaum einzuhalten, die Fahrgäste verpassen oftmals ihre Anschlüsse. Busfahrer Holger Haase, der auch Gemeinderat in Amtsberg ist, weist auf weitere Probleme hin: Die Straße war früher ein Wanderweg, wurde erst vor einigen Jahren asphaltiert und für Pkw freigegeben. Für den Pendlerverkehr morgens und am Nachmittag ist sie nicht ausgelegt. Die Straßengräben notdürftig verfüllt, müssen die Fahrer ständig entgegenkommendem Verkehr ausweichen. Schon sind zahlreiche Risse im Asphalt sichtbar. "Die Ränder werden wegbrechen", prophezeit Haase. Die Straße gehört teils zu Amtsberg, teils zu Gornau. Die Schäden wolle er dem Land in Rechnung stellen, sagt der Amtsberger Bürgermeister Sylvio Krause (CDU). Doch der Freistaat wird dafür nicht aufkommen: Die Straße ist zwar offizielle Umleitung für den Bus, für Ortskundige aber lediglich eine Abkürzung. Bürgermeister Krause habe erst von seinem Gemeinderat erfahren, dass die Brücke nicht freigegeben wird. Er findet deutliche Worte: "Die Baustellen liegen nicht auf Amtsberger Flur - aber uns treffen die Folgen, und wir werden nicht mal informiert."

Der Winter: Die Eisenstraße wird sonst im Winter nicht geräumt. Nach Informationen der RVE wolle die Baufirma, die die Arbeiten in der Thumer Straße ausführt, die Kosten für den Winterdienst übernehmen. Die nächste Schwierigkeit droht jedoch in Schlößchen: Bei Glatteis kann die Linie 235 den Ort nicht durchfahren: Der 18-prozentige Anstieg ist zu gefährlich. "Normalerweise fahren wir dann über die Wilischthalbrücke", sagt Holger Haase. So können einige Haltestellen wohl nicht bedient werden. Für Anwohner Wilischthals Alltag: Dort wird seit Monaten nur der Schülerverkehr am Morgen abgedeckt.