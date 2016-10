Witzschdorfer stÃ¼rzt bei Bergwandertour in den Tod

Witzschdorfer stürzt bei Bergwandertour in den Tod

Er hatte gerade in seiner neuen Heimat in Bayern Fuß gefasst. Doch bei einem Ausflug verlor der 24-Jährige den Halt.

Von Andreas Luksch

erschienen am 04.10.2016



Witzschdorf. Volles Haus bei einem Cousin- und Cousinentreffen am Samstagabend im Gasthof Witzschdorf. Doch mit einem Male war die gute Stimmung wie weggeblasen. Die Polizei überbrachte eine schlimme Botschaft: Ein Sohn der Gastwirtsfamilie war wenige Stunden zuvor beim Bergwandern im Spitzingseegebiet an der Brecherspitze in den bayerischen Voralpen tödlich verunglückt.

An einer schmalen Stelle bergab wollten er und sein Begleiter eine Wanderin überholen. Sein Freund sei schon an der Frau vorbei gewesen, als er hinter sich das Geräusch von rutschenden Steinen hörte. Doch als er sich umdrehte, sah er den 24-jährigen Witzschdorfer bereits etwa 200 Meter über die steile Bergflanke stürzen. Die eintreffenden Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Obwohl die Stelle etwa 20 Meter mit einem Drahtseil gesichert sei, gebe es dort immer wieder Unfälle. "Fünf, sechs allein in diesem Jahr", sagte ein Beamter der Polizei Miesbach gestern zu "Freie Presse". Allerdings seien diese glimpflich ausgegangen.

Der Bruder des Verunglückten konnte das ganze Drama gestern noch nicht fassen. "Er hat immer überlegt gehandelt", so Björn Oehme. Nach seinem Studium sei sein Bruder erst im April nach Hausham in Oberbayern gezogen. Dort habe er gerade Fuß gefasst, Arbeit und Freunde gefunden. "Und er spielte auch schon bald im dortigen Fußballverein mit", so Björn Oehme, der beim heimischen Kreisligisten SV Witzschdorf Trainer ist. Immer wenn sein Bruder nach Hause kam, habe er auch für seinen alten Verein gespielt. Schon als Vierjähriger habe er hier begonnen, das Fußball-Abc zu erlernen. Trauer deshalb auch bei seinen Witzschdorfer Vereinsfreunden. Als sie von dem Unglück hörten, sagten sie das Kreisligaspiel gegen Pockau-Lengefeld ab.

Die Eltern sind inzwischen zum Unglücksort geeilt. Verständnis und Mitgefühl überall, dass die im Ortsleben sehr engagierten Wirtsleute nun andere Sorgen haben. Auf Grund des Unglücks werden sowohl das für Freitag geplante "Oktoberfest-Warm-Up" mit dem Hauer als auch das für Samstag auf dem Programm stehende Oktoberfest mit den Asphaltstürmern ausfallen.