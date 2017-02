Wohnung nach Feuer nicht mehr bewohnbar - Mieter bleibt unverletzt

erschienen am 11.02.2017



Amtsberg OT Schlößchen. In einem Mehrfamilienhaus auf der Unteren Hauptstraße in Amtsberg hat es am Samstagmorgen gebrannt. Laut Polizei waren insgesamt 48 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schlößchen und weiterer Freiwilliger Feuerwehren der Umgebung im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Diese schlugen bei Ankunft der Einsatzkräfte bereits aus den Fenstern der Wohnung. Der 76-jährige Mieter und zugleich einzige Bewohner des Mehrfamilienhauses blieb unverletzt, da er die letzte Nacht im Krankenhaus verbracht hatte und erst am Morgen entlassen wurde.

Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Für den 76-Jährigen wurde durch die Gemeinde ein Zimmer in einem Hotel zur Verfügung gestellt. (fp)