Wolkenstein: Zwei Bungalows in Flammen - zwei Verletzte

erschienen am 08.12.2016



Wolkenstein. Zwei Bungalows sind am Donnerstag in Wolkenstein in Flammen aufgegangen. Die Flammen schlugen meterhoch gen Himmel. Während eines der Gebäude abbrannte, brachten die Besitzer eines benachbarten Häuschens noch Habseligkeiten in Sicherheit. Dann griffen die Flammen auch auf diesen Bau über. Die Feuerwehr hatte Mühe mit der Wasserversorgung. Gut 40 Minuten benötigte man, bis eine stabile Versorgung stand. Sie wurde von einem Mühlengraben mühevoll mehrere hundert Meter nach oben zur Brandstelle verlegt. Mehrere Pumpen mussten eingesetzt werden.

Nach etwa einer Stunde hatten die 30 Feuerwehrleute den Brand weitgehend unter Kontrolle. Eine Frau kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Sie musste ansehen, wie ihr Häuschen abbrannte. Auch ihr Mann erlitt Verletzungen. (bemä)