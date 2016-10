Zschopau: Ex-MZ-Geschäftsführer sucht Geldgeber

erschienen am 26.10.2016



Zschopau. Der Ex-Geschäftsführer des früheren Motorradherstellers MZ, Martin Wimmer, muss bis Ende nächster Woche 60.000 Euro auftreiben. Das Geld braucht er, um seine Anwälte zu bezahlen. In einem möglichen Berufungsverfahren am Oberlandesgericht München will Wimmer nachweisen, dass seine frühere Hausbank die MZ-Pleite grob fahrlässig oder gar absichtlich herbeigeführt habe. Im günstigsten Fall könnte er Schadenersatzansprüche durchsetzen. Anderenfalls droht dem ehemaligen Grand-Prix-Fahrer die Privatinsolvenz. (mik)