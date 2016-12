Zschopau: Küchenbrand - zwei Katzen tot

erschienen am 23.12.2016



Zschopau. Ein Wohnungsbrand hat sich am Freitag gegen 15.45 Uhr an den Oberen Mühlstraße in Zschopau ereignet. Nach ersten Erkenntnissen brannte im ersten Obergeschoss ein Kühlschrank wegen eines technischen Defekts. Die Feuerwehr löschte das Feuer unter schwerem Atemschutz. Der ausgebrannte Kühlschrank sowie andere Teile der Küche wurden nach draußen gebracht und abgelöscht. Per Wärmebildkamera wurde zudem nach Glutnestern gesucht.

Bei dem Feuer starben zwei Katzen. Der Mieter hielt sich zum Zeitpunkt nicht im Haus auf. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Feuerwehr war mit etwa 20 Kameraden vor Ort. (bemä)