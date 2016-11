Zschopau entwickelt Vision für Baubrache am Stadtpark

Mehr als zehn Jahre nach dem Abriss der Stadthalle liegt jetzt eine Studie für einen Neubau auf dem Tisch. Zur Ratssitzung wurde sie vorgestellt. Ob das Projekt finanzierbar ist, bleibt ungewiss.

Von Mike Baldauf

erschienen am 11.11.2016



Zschopau. Kinotheater, Lichtspielhaus, Kammerlichtspiele, Filmeck, Stadthalle - der Name hat sich seit 1917 zwar mehrfach geändert. Die Adresse An den Anlagen 16 war aber stets ein kulturelles Aushängeschild der Stadt Zschopau. Erst seit dem Abriss der traditionsreichen Stätte vor reichlich einem Jahrzehnt klafft an der Stelle eine städtebauliche Wunde, die alteingesessene Zschopauer immer noch schmerzen dürfte. Nachdem Carsten Weiße vom gleichnamigen Chemnitzer Architekturbüro am Mittwoch Stadträten und zahlreichen Gästen eine Studie zum Bau eines Bürgersaals oder alternativ von privaten Wohnhäusern vorstellte, gibt es zumindest wieder eine Vision, was sich mit der Baubrache anstellen ließe.

Ob und wann diese Vision einmal wahr wird, steht auf einem anderen Blatt. Oberbürgermeister Arne Sigmund (parteilos) betonte, dass es sich zunächst um eine Variantenuntersuchung handelt. Damit seien noch keinerlei Festlegungen verbunden, was mit dem Grundstück geschehen soll. "Uns ging es darum, etwas Konkretes von einem Architekten vorzulegen, der in der Stadtplanung Erfahrung hat", sagte Sigmund nach der Sitzung. Zugleich macht er deutlich, dass der Bau einer Stadthalle ohne Fördermittel nicht zu stemmen ist. "Aber mit einer 90-prozentigen Förderung und einem positiven Votum des Stadtrates wäre das Vorhaben nicht mehr so realitätsfern." Die Verwaltung sucht seinen Worten zufolge nach möglichen Förderprogrammen.

Neben Sigmund sieht auch Architekt Weiße kein besseres Grundstück, das für den Bau eines Veranstaltungssaales in Frage kommt. Die Standortnähe zur Innenstadt, den Parkanlagen und anliegenden Schulen biete beste bauliche Entwicklungschancen für einen öffentlichen Ort der Kultur. Baulücken für neue Wohnstandorte sieht Weiße dagegen auch an anderen Stellen der Innenstadt. Die Stadträte ließen am Mittwoch die Studie auf sich wirken und verzichteten zunächst auf eine Diskussion.

V ariante Bürgersaal: Das Herzstück, der Saal mit Bühne, bietet 250 bis 350 Personen Platz. Auch eine Raumteilung ist möglich. Damit ließe sich der Raum auf etwa 100 Sitzplätze begrenzen. Kleinere Veranstaltungen wären wochentags in einem vorgelagerten Kopfbau mit Café möglich.

Ein Foyer verbindet Kopfbau, Saal, Garderobe und WC. Der Komplex ließe sich später erweitern: etwa mit einem kleinen Vortragssaal oder Ausstellungsraum sowie mit einem Anbau für Jugendwerkstatt oder Jugendclub. Zudem sieht das Konzept 35 bis 55 Stellplätze auf dem Grundstück vor.

Die Kosten für das Hauptgebäude ohne Erweiterung einschließlich Möblierung beziffert Carsten Weiße grob auf 3,4 Millionen Euro. Mit den vorgeschlagenen Erweiterungen kämen noch knapp 1 Million Euro hinzu. Betriebs- und Folgekosten: jährlich 54.036 Euro.

Variante Wohnbebauung: Auf dem Grundstück finden sieben Gartenhofhäuser mit überdachter Terrasse oder Loggia auf jeweils 200 bis 300 Quadratmetern Platz. Mit einer Wohnfläche von maximal 180 Quadratmetern sind sie für Familien mit bis zu drei Kindern geeignet. Am Randgebiet zum Stadtpark sieht die Studie zwei Stadthäuser mit Maisonettewohnungen in etwa gleicher Größenordnung - mit Garage und Dachterrasse - vor.