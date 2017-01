Zschopau sagt Verschwendung von Energie den Kampf an

Die Stadt hat in drei Jahren reichlich 89.000 Euro an Ausgaben gespart. Auch in den nächsten Jahren gibt es noch Potenzial. Doch zunächst muss investiert werden.

Von Mike Baldauf

erschienen am 04.01.2017



Zschopau. Wenn Wunschdenken und Realität in der Haushaltsplanung aufeinandertreffen, dann klagen Kommunen oft über sinkende Einnahmen bei steigenden Ausgaben. Dabei gibt es durchaus Optionen, bei den Ausgaben zu sparen, ohne Abstriche in Kauf nehmen zu müssen. Möglich macht das der technische Fortschritt.

Die Potenziale in Zschopau aufzuspüren, ist Aufgabe von Matthias Thümmel. Bevor er 2013 bei der Stadt eine Anstellung erhielt, war er in einem Planungsbüro für Heizung, Lüftung und Sanitär beschäftigt. Heute kümmert er sich um die Wartung und Instandhaltung der Technik in öffentlichen Gebäuden - vorwiegend um Heizanlagen, Beleuchtung und Sicherheitstechnik. Seit Sommer 2015 ist er zudem als Energiemanager unterwegs. Denn Zschopau beteiligt sich neben 35 weiteren Kommunen und Landkreisen an einem Energiemanagement-Projekt, das die Sächsische Energieagentur (Saena) begleitet. In mehreren Schulungen bekamen die Teilnehmer vermittelt, wie sie Möglichkeiten der Energieeinsparung beurteilen und systematisch erschließen können.

Dazu hat Matthias Thümmel in den vergangenen eineinhalb Jahren 30 kommunale Gebäude in Zschopau und 17 in Gornau unter die Lupe genommen. Zunächst galt es, den Energieverbrauch zu ermitteln, mit den Daten auf den Rechnungen zu vergleichen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das zahlt sich letztlich in barer Münze aus. "In den Jahren 2013 bis 2015 haben wir in Zschopau 89.450 Euro an Kosten für Wärme und Strom eingespart", sagt Thümmel.

Anteil daran hat die Nexö-Schule. Mit einem durchschnittlichen Wärmeverbrauch von 450.000 Kilowattstunden (kWh) und einem Stromverbrauch von 90.000 kWh steht sie an erster Stelle der Energieschlucker. Inzwischen sind im Gebäude die Heiz- an die Nutzungszeiten angepasst worden. "Zum Teil waren da noch die Werkseinstellungen vorhanden", sagt Thümmel. Soll heißen: Die Räume wurden früher durchgehend von 4 bis 20 Uhr beheizt. Inzwischen ist die Anlage so eingestellt, dass die Raumtemperatur in den Klassenzimmern 15 Uhr abgesenkt wird. Für Hausmeister Matthias Merbeth bedeutet das allerdings Mehraufwand. Denn finden außerhalb der festgelegten Heizzeiten Veranstaltungen statt, muss er per Hand nachjustieren. Moderne Regelungstechnik könnte zwar Abhilfe schaffen, aber dafür fehlt laut Thümmel momentan das Geld.

Zudem wurden in der MAN-Schule Ende 2016 in einem Klassenzimmer konventionelle Leuchtstoffröhren durch baugleiche LED-Röhren ersetzt. Perspektivisch soll das in allen Klassenräumen passieren. "Ziel ist, in der Schule die Energiekosten um 20 Prozent zu senken." Auch im Schloss - der zweitgrößte Energieverbraucher der Stadt - wird Strom gespart. Bislang wurden 60 Prozent der herkömmlichen Lampen mit LED-Leuchtmitteln getauscht. "Allein damit sparen wir 2900 Euro im Jahr", sagt Matthias Thümmel. LED-Lampen leuchten seit Anfang 2016 ebenso auf den Fluren der Bebel-Schule. Großes Einsparpotenzial sieht der Energiemanager in den Kindergärten: "Etwa die Hälfte der Beleuchtung und Heizanlagen ist noch nicht erneuert." Diese Jahr strebe die Verwaltung an, die Kitas "Pfiffikus", "Bienenhaus" und "Klein und Groß" auf Vordermann zu bringen. Einen weiteren Spareffekt verspricht sich der Energiemanager vom Einbau eines Blockheizkraftwerkes, das für die Rathäuser Strom und Wärme liefern könnte. "Die Investition ist zwar kurzfristig aus dem Entwurf des Haushaltsplanes rausgeflogen. Ich hoffe aber, dass das Projekt wieder reinkommt." Denn Matthias Thümmel ist überzeugt, dass die Stadt mit dem Einsatz moderner Technik auch in den nächsten Jahren sehr viel Geld sparen kann.

Seinen Jahresenergiebericht will Matthias Thümmel im Februar dem Stadtrat vorstellen.