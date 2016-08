Zschopauer Stadtrat tagt nÃ¤chste Woche erstmals im neuen Saal

Zschopauer Stadtrat tagt nächste Woche erstmals im neuen Saal

Das Alte Rathaus ist in den vergangenen Jahren grundlegend erneuert worden. Wird bis zum Stadtfest alles fertig sein?

Von Mike Baldauf

erschienen am 19.08.2016



Zschopau. Am Freitag in einer Woche ist es soweit: Nach viereinhalb Jahren wird der Zschopauer Stadtrat wieder an seinem angestammten Ort im Alten Rathauses tagen. Bei einer Sondersitzung aus Anlass des 22. Schloss- und Schützenfestes will das Gremium verdienstvolle Bürger ehren. Der sanierte Saal dürfte dafür den würdigen Rahmen bilden.

Noch heute und in der kommenden Woche werden jedoch zunächst die Handwerker ein- und ausgehen. Dem Projektverantwortlichen im Bauamt ist indes nicht bange, dass die Arbeiter nicht rechtzeitig fertig werden könnten. "Alles ist eingetaktet", sagte gestern Sachgebietsleiter Thomas Berger.

Heute soll der massive, runde Tisch aufgestellt werden, an dem künftig die Stadträte sitzen. Das Besondere: Jedes Ratsmitglied findet an seinem Platz künftig eine Steckdose zum Aufladen der Akkus für mobile Computer. Damit soll das Gremium in Kürze ausgestattet werden. Eine Etage höher wurden Stühle eingelagert, die nach der Feinreinigung aufzustellen sind. Der Beamer für die große Leinwand ist zu installieren, und an den Wänden fehlen noch Gemälde. Auch in den Treppenaufgängen stehen Restarbeiten an: etwa die Montage von Randleisten. Die Tür am zweiten Treppenaufgang ist zu streichen und so umzubauen, dass sie sich künftig nach außen öffnen lässt.

Im Herbst rechnet Thomas Berger damit, die Baustelle endgütig abzuschließen. Im Treppenhaus sind bis dahin einige Beschriftungen anzubringen und Restarbeiten an den Hausanschlüssen im Keller vorzunehmen. Auch das unter dem Dach eingelagerte Glockenspiel soll dann wieder erklingen.

Der Umbau zu einem Geschäftshaus ist die größte Baumaßnahme seit den 1920er-Jahren in dem denkmalgeschützten, früheren Verwaltungsgebäude. Während der Arbeiten hatten sich die Kosten auf 2,6 Millionen Euro erhöht. Erste Schätzungen gingen von 2,1 Millionen Euro aus. Grobe Baumängel aus früheren Zeiten und Brandschutzauflagen hatten den Umbau weiter verteuert.