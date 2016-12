Zschopauer erlebt erstes Weihnachten mit neuem Herz

In Ronald Ottos Brust schlägt seit diesem Jahr ein Spenderherz - das einer Frau. Dass er das Fest erleben darf, ist für ihn wie ein Wunder.

Von Anne Schwesinger

erschienen am 24.12.2016



Zschopau. Den eigenen Herzschlag spürt man nur selten. Ronald Otto fühlt den lebenserhaltenden Muskel jeden Tag in seinem Brustkorb. So ganz sein eigenes wird es wohl nie werden, sagt der 49-Jährige. "Aber langsam gewöhnen wir uns aneinander, meine Lady und ich." So hat der Zschopauer sein neues Herz getauft. Denn es stammt von einer Frau.

Anfang dieses Jahres wurde es ihm im Dresdner Herzzentrum transplantiert. Dass er dieses Weihnachten erlebt, sei schon ein Wunder. Seine Weihnachtspost signiert Ronald Otto mit "Doppelherzlichen Grüßen". Auch sonst ist für ihn dieses Jahr einiges anders. Lebkuchen, Stollen, Nüsse, Rosinen: Die Leckereien, die zur Weihnachtszeit gehören, kann der 49-Jährige nicht genießen. Denn wegen eines Darmbruchs im August kann er nur Leichtverdauliches zu sich nehmen. Alles muss möglichst keimfrei und frisch zubereitet sein. Stollen gehört da nicht dazu. "Man richtet sich drauf ein", sagt Ronald Otto.

Ob er nun die Frauen verstehe, fragte ihn sein Arzt einige Zeit nach der Herz-OP nur halb im Scherz. Ronald Otto lachte: definitiv nein. Aber feinfühliger trete er den Menschen gegenüber. Noch ruhiger sei er geworden. "Ich lebe intensiver", sagt er in seiner überlegten Art. Er freue sich über kleine Dinge. Früher sei alles selbstverständlich gewesen.

Gerade in der Weihnachtszeit wird ihm das Herz auch manchmal schwer. Jetzt, wo er sensibler ist, spüre er das Allein-Sein besonders. Ganz allein ist er jedoch nicht. Weihnachten wird er mit seiner Mutter feiern. Sie unterstützt ihn auch im Alltag sehr. Und er erzählt von zwei Engeln, die ihm geschickt wurden: eine erzgebirgische Physiotherapeutin, die ihm Atemgymnastik beigebracht hat. Und eine Frau, die ihm hin und wieder Essen kocht.

Heute sind für Ronald Otto die 30 Minuten zum Supermarkt und zurück zu Fuß ein Erfolg. Ums Handgelenk trägt er eine Smartwatch, eine elektronische Uhr mit Sensoren, die seine Schritte zählt. 5000 schafft er nicht jeden Tag. Draußen ist er nur mit Mundschutz unterwegs. Durch die Immunsuppressiva ist er anfällig für Krankheiten. Diese blockieren die Abstoßungsreaktionen gegen das Herz. "Von der ersten bis zur letzten Minute versucht der Körper, das fremde Organ loszuwerden."

Wenn Ronald Otto sich schlafen legt, spürt er seine Lady besonders. Dann schlägt das Herz nämlich normal weiter. Etwa eine halbe Stunde dauert es, bis es schließlich zur Ruhe kommt. Er erklärt: Da die Nervenbahnen vom Herzen zum Gehirn durchtrennt sind, komme das gedankliche Signal "Schlafen gehen" nicht bei dem Muskel an.

Der Transplantations-Arzt riet ihm, Gedanken nicht in sich hinein zu fressen, sondern seinem Herzen Luft zu machen. Freimütig berichtet Ronald Otto: Die neue Herzklappe halte laut Prognosen zehn Jahre. Das Herz bis zu 15. "Was wir Transplantations-Patienten bekommen haben, ist zusätzlich Zeit."

Vor neun Jahren kippte Ronald Otto bei der Arbeit um. Die Ärzte diagnostizierten Non-Compaction-Kardiomyopathie (NCCM), eine seltene, angeborene Herzerkrankung. Das Spenderherz, das er diesen Januar erhalten hatte, hielt nur bis August durch. Dann hatte ein Bakterium die linke Herzklappe völlig zerfressen. Ronald Otto war der erste Mensch in Europa, an dessen transplantiertem Herzen innerhalb von sechs Monaten eine neue Herzklappe implantiert wurde. Seitdem geht es langsam bergauf. Was er sich für das neue Jahr wünscht? Es soll noch weiter bergauf gehen: Ronald Otto will wieder einmal mit Ski-Brettern auf dem Fichtelberg stehen und die Piste hinunterfahren. "Das mache ich", sagt er. (mit rict)