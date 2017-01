Zschopauer kann Brand auf Dachboden selbst löschen

Zu einem Brand in der Innenstadt sind gestern die Kameraden der Feuerwehr ausgerückt. Drehleiter und Kettensäge kamen zum Einsatz, und die Hausbesitzer legten auch gleich selbst Hand an.

Von Ulrike Abraham

erschienen am 10.01.2017



Zschopau. Die Blicke richteten sich nach oben. Zu sehen war - wenig. Das Treiben auf der Langen Straße neben dem Zschopauer Markt war dafür umso lebhafter. Mit 20 Kameraden und vier Fahrzeugen war die Zschopauer Feuerwehr gestern Nachmittag ausgerückt. Dazu kamen Polizei und Rettungsdienst. Flammen oder Rauch waren aber nicht zu sehen: Den Brand auf dem Dachboden hatte Hausbesitzer Günter Maurer schon selbst gelöscht. Das wussten die Umstehenden, die sich auf dem Markt gesammelt hatten, zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht.

Brandgeruch hatte die Eheleute alarmiert. Auf dem Dachboden des Mehrfamilienhauses entdeckten sie den Schwelbrand. In ihrer Aufregung rief Carmen Maurer zuerst einen befreundeten Dachdecker an. Der eilte auch gleich zu Hilfe, unterstützte Günter Maurer bei den Löscharbeiten. Im Erdgeschoss betreibt das Ehepaar eine Wäscherei. "Wasser haben wir genug", sagte Carmen Maurer. Ihr Mann schloss also gleich selbst einen Schlauch an.

In der Zwischenzeit hatte Carmen Maurer außerdem die Feuerwehr verständigt. Die Kameraden rückten an. Nach kurzer Zeit machte der Löschwagen dem Drehleiterfahrzeug Platz. Damit die Drehleiter ausfahren konnte, musste ein Feuerwehrmann zuerst mehrere Verkehrsschilder umlegen. Zwei Kameraden fuhren im Korb aufs Dach, einer ging mit der Kettensäge ins Gebäude. Die Neugier der Zuschauer wuchs.

Wehrleiter Mike Hildebrandt erklärte: Mit der Kettensäge hatten die Einsatzkräfte ein Loch ins Dach gesägt, um von außen - also von der Drehleiter aus - und mit der Wärmebildkamera zu kontrollieren, ob noch Glutnester übrig geblieben waren. Doch alles war in Ordnung.

Fast enttäuscht wirkten manche, als die Einsatzkräfte nach einer knappen Stunde zusammenpackten. Carmen und Günter Maurer dagegen waren sichtlich erleichtert, dass alles so glimpflich abgelaufen ist. Auch das Loch im Dach stört nicht. "So kann der Dachboden jetzt erst mal auslüften", sagte Carmen Maurer. Und im Frühjahr werde der hilfsbereite Dachdecker erneut anrücken.