Zündelnde Kinder: Eltern wehren sich gegen Feuerwehrrechnung

Die Forderung ist zu hoch, hat das Verwaltungsgericht Chemnitz entschieden. In Folge des Urteils muss die Gemeinde Amtsberg nun voraussichtlich ihre Feuerwehrsatzung überarbeiten.

Von Georg Müller

erschienen am 12.11.2016



Amtsberg/Chemnitz. Durfte die Gemeinde Amtsberg die für einen Feuerwehreinsatz im Jahr 2012 entstandenen Kosten in Rechnung stellen und eine Familie pauschal zur Kasse bitten? Mit genau dieser Frage mussten sich die Richter am Verwaltungsgericht Chemnitz in dieser Woche auseinandersetzen.

Die Antwort: Ja, an sich durfte die Gemeinde das, jedoch nicht auf die erfolgte Art und Weise. Denn die Kommune hat in der Rechnung Posten aufgelistet, die nicht unmittelbar mit dem Einsatz zusammenhängen. Damit steht fest: Die Feuerwehrsatzung der Gemeinde Amtsberg kann voraussichtlich in ihrer jetzigen Form nicht mehr angewandt werden.

Es war der 16. März 2012, als die Weißbacher Ortswehr mit einem Löschfahrzeug nach einer Alarmierung ausrücken musste. An einem Waldrand zwischen Weißbach und Dittersdorf hatten drei Jugendliche ein Feuer entfacht. Die Einsatzkräfte bekämpften auf einer Fläche von etwa 1,50 mal 1,50 Metern die Flammen, um deren Übergreifen auf den Wald zu verhindern.

Für eine der Familien brachte der Vorfall wenige Monate später ein juristisches Nachspiel mit sich. Denn die Eltern des Jungen entschieden sich, gegen einen Bescheid der Gemeinde Widerspruch einzulegen. Er sah vor, dass die Familie 576,33 Euro zahlen sollte. Gemäß ihrer Feuerwehrsatzung stellte die Gemeinde die durch den Brand entstandenen Kosten in Rechnung.

Der Fall wurde vor dem Chemnitzer Verwaltungsgericht nun mündlich verhandelt. Der klagende Jugendliche, der sich mittlerweile selbst juristisch zur Wehr setzt, und die beklagte Gemeinde waren mit ihren Anwälten vertreten. Richterin Anke Koar stellte klar: Amtsberg durfte die Kosten pauschal in Rechnung stellen, ging mit ihren Forderungen aber zu weit. In der Auflistung seien einige Punkte enthalten, die nicht hineingehören. So wurden den Worten der Richterin zufolge gemäß der Feuerwehrsatzung etwa die Kosten für die Infrastruktur wie das Gerätehaus eingerechnet. Anke Koar verwies darauf, dass sich der Kostenersatz nicht an den gesamten Ausgaben für die Feuerwehr orientieren darf, sondern nur an den Kosten, die tatsächlich beim Einsatz entstanden sind - also etwa für Kraftstoff, Versicherung sowie Personal. Soll heißen: Der Bescheid fiel zu hoch aus. Er muss zurückgenommen werden.

"Überrascht bin ich von dieser Entscheidung nicht", betonte der Amtsberger Bürgermeister Sylvio Krause (CDU) auf Nachfrage. "Es gibt zu diesem Thema immer mal wieder verschiedene Rechtsauffassungen."

Kommt in Amtsberg die Feuerwehrsatzung nun auf den Prüfstand? Ja, sagt der Bürgermeister: "Wenn in dem Urteil die Satzung gerügt wird, ist das für uns Anlass, sie zu überarbeiten und anzupassen." Im Augenblick liege ihm das Urteil jedoch noch nicht schriftlich vor. Daher könne er dazu noch nichts Konkretes zu möglicherweise notwendigen Änderungen sagen. Offen ist auch die Frage, inwiefern die Gemeinde gegen das Urteil Rechtsmittel einlegt.