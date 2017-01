140 Starter beim Nachtslalom

erschienen am 15.01.2017



Augustusburg. Fast 140 Sportler von der Altersklasse U 6 bis zur AK 61 sind beim Nachtslalom des Skiclubs Augustusburg um die Skipokale der "Freien Presse" an den Start gegangen. Die Trophäen für die Streckenschnellsten in den drei Altersgruppen gingen am Ende an Anna Meyer (Einsiedler SV) und Hans Porstmann vom SC Augustusburg (AK U 6 bis U 10), Laura Schuffenhauer und Cedric Grünert (beide Einsiedler SV) in der Kategorie U 12 bis U 16 sowie an Franziska Rönnau (SC Carlsfeld) und Lars Seifert vom VSC Klingenthal (ab U 18).

Nachdem am Freitagabend die Rennen der Erwachsenen kurzfristig aufgrund des Sturms abgesagt werden mussten, gingen am Samstagabend dann alle Aktiven in einer Marathonveranstaltung gemeinsam auf die Piste auf Rosts Wiesen in Augustusburg. (sb)