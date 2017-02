20-Jährige überschlägt sich mit ihrem Wagen

erschienen am 11.02.2017



Eppendorf OT Großwaltersdorf. Auf der S 207 bei Eppendorf hat sich am späten Freitagabend eine 20-Jährige mit ihrem VW überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, kam das Fahrzeug ausgangs einer Rechtskurve ins Schleudern und in der Folge von der Fahrbahn ab, woraufhin es sich überschlug und in einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Stehen kam.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am VW entstand Totalschaden. (fp)