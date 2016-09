2017 wieder Barockfest in Lichtenwalde

erschienen am 22.09.2016



Lichtenwalde. Im nächsten Jahr wird es wieder ein Barockfest in Lichtenwalde geben. Das kündigte Olaf Hanemann, Geschäftsführer des Vereins Mittelsächsischer Kultursommer (Miskus), an. Das Fest findet voraussichtlich wieder am ersten August-Wochenende im Lichtenwalder Schlosspark statt.

"Nach siebenjähriger Pause wollen wir es wieder zum Leben erwecken." Die Entscheidung für das Barockfest 2017 begründete Hanemann auch mit dem großen Kostümfundus, der dem Miskus zur Verfügung steht. "Es liegt nahe, diesen zu präsentieren", so der Geschäftsführer. Der Barockgarten biete den idealen Rahmen dafür. Zudem habe man jahrelang auf die Epoche des Biedermanns gesetzt, jetzt sei der Barock an der Reihe. Das Lichtenwalder Parkfest hatte in diesem Jahr aufgrund der 800-Jahr-Feier Niederwiesas eine Pause eingelegt. (hh)