Ab ins Beet!

Das Mariechen, eine duftende Begonie, ist Sachsens Pflanze des Jahres 2017. Diese und noch viele andere können morgen und am Sonntag in den Gärtnereien bestaunt werden. Ein Facebook-Filmchen ist schuld, dass dazu in Hohenfichte Matjes-Brötchen serviert werden.

Von Knut Berger

erschienen am 28.04.2017



Augustusburg/Hohenfichte. Die Freunde der Balkonpflanzen scharren schon längst mit den Pflanz- hölzern, auch wenn die Fachleute bisher wegen der niedrigen Temperaturen dazu rieten, die Blumenerde noch im Sack zu lassen. Doch ab morgen könnte es für die Hobbygärtner kein Halten mehr geben, denn mit der alljährlichen Aktion "Blühendes Sachsen" wird die Beet- und Balkonsaison eingeläutet. Aus der Region sind die Gärtnereien Kutzke aus Hohenfichte und Lange, Augustusburg, dabei.

Karin Weißbach, die in vierter Generation die 1903 gegründete Gärtnerei Lange führt, hat in Vorbereitung der Aktion der duftenden Begonia Cultivars einen Sonderplatz reserviert. Dabei handelt es sich um eine Begonie, die durch ihren überhängenden Wuchs, einen geschlossenen Pflanzenaufbau und eine reiche Blüte über den ganzen Sommer ideal Balkon und Terrasse schmückt. Fachleute empfehlen, die pflanzliche Schönheit in Sitzplatznähe zu platzieren, um den Duft zu erleben.

Die sächsischen Floristen verpassten dem Gewächs den Namen Mariechen und kürten es zur Pflanze des Jahres 2017. Daran hat auch Karin Weißbach eine Aktie: Die Augustusburger Florist-Meisterin und Gärtnerin ist Mitglied in einer Arbeitsgruppe des Landesverbandes Gartenbau Sachsen, die die Aktion "Blühendes Sachsen" vor einigen Jahren ins Leben rief. "Wir haben in der Arbeitsgruppe zusammengesessen. Der Vorschlag, das Mariechen zur Pflanze des Jahres zu küren, wurde angenommen", sagt die Unternehmerin, die in ihrem Betrieb einen Gärtner, eine Gärtnerin und fünf Floristinnen beschäftigt.

Einen Trend für die Gestaltung der Blumenkästen und Beete habe sie bisher nicht festgestellt. "Ich habe viele Stammkunden, die sich jedoch von Jahr zu Jahr neu entscheiden, was sie in die Erde bringen wollen", sagt Karin Weißbach, die morgen von 8 bis 17 und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr in ihre Gärtnerei einlädt. An beiden Tagen können nicht nur Blumenliebhaber auf ihre Kosten kommen, sondern auch Kinder schöpferisch tätig werden. In Kooperation mit dem Kulturförderverein dürfen sie Schmuck für den Maibaum basteln, der am 6. Mai in Augustusburg aufgestellt wird.

In der Gärtnerei Kutzke in Hohenfichte ist es an beiden Tagen jeweils von 8.30 bis 17 Uhr möglich, Mariechen und Co. zu betrachten und zu kaufen. Und auch während des Rahmenprogramms können die Besucher in Hohenfichte aufblühen. Morgen findet ab 15 Uhr eine Modenschau statt, dazu können die Kinder bei der Seifenblasen- Mitmachaktion mitmischen. Am Sonntag gibt es 10 und 12 Uhr einen musikalischen Frühschoppen mit De Schallis ausm Arzgebirg. An beiden Tagen sorgt das Zwio Scandalli für Unterhaltung.