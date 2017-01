Abkürzung für Wanderer nach Unfall weiter dicht

Die Mühlgrabenbrücke in Lichtenwalde ist gesperrt. Der Betreiber der Wasserkraftanlage will sie nicht wieder öffnen. Kann die Gemeinde das ändern?

Von Holk Dohle

Lichtenwalde. Die Fußstapfen im Schnee enden am Bauzaun. Dahinter sind nur die Spuren eines Kaninchens zu sehen, das vor kurzem durch den Zaun hindurch über die Brücke gehoppelt ist. Für Fußgänger ist der Übergang über den Mühlgraben in Lichtenwalde gesperrt. Seit einem Monat schon. Denn nachdem am 13. Dezember ein Mann von der Fußgängerbrücke ins Wasser gefallen war, machte der Betreiber des Wasserkraftwerks an der Fünferbrücke, die Envia Therm, den Übergang aus Sicherheitsgründen dicht.

14 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenwalde waren am Abend des 13. Dezembers hinunter an die Zschopau geeilt. Wie Leiter Matthias Miesel berichtete, klammerte sich der Mann beim Eintreffen der Rettungskräfte etwa 30 Meter unterhalb der Brücke an einem Rechen unmittelbar vorm Turbinenhaus fest. Das Wasser ist an dieser Stelle etwa zweieinhalb Meter tief. An den Rechen sei er mithilfe von Anwohnern gelangt, sagte Miesel. Von der Feuerwehr konnte der stark unterkühlte Mann schließlich aus dem eiskalten Wasser geholt und in Sicherheit gebracht werden. Zum genauen Unfallhergang, also wie der Mann von der unbeleuchteten Brücke ins Wasser gelangt war, konnte der Wehrleiter jedoch keine Angaben machen.

Zu der Anlage gehört eine etwa zehn Meter lange, mit profilierten Holzbohlen und einem Geländer versehene Metallbrücke. Unmittelbar nach dem Vorfall - und einem Hinweis der Gemeindeverwaltung Niederwiesa darauf - stellte der Betreiber der Wasserkraftanlage auf beiden Seiten des Mühlgrabens Bauzäune auf. Seither können Fußgänger nicht mehr die beliebte Abkürzung über den Mühlgraben nehmen. Sie müssen um die Anlage herum sowie zwischen den beiden Wohnhäusern An der Mühle hindurch gehen. So ist auch der offizielle Verlauf des Wanderweges, bestätigte Wanderwegewartin Cornelia Neubert.

Da sich an der Brücke seit Mitte Dezember nichts getan habe, sprach Lichtenwaldes Ortsvorsteher Jens Bossard (Bürgergemeinschaft Lichtenwalde/Braunsdorf) die Sperrung am Montagabend in der Sitzung des Hauptausschusses an. Niederwiesas Bürgermeisterin Ilona Meier (parteilos) setzte sich daraufhin mit Envia Therm in Verbindung, um sich über den aktuellen Stand zu informieren. "Wir werden darauf drängen, dass der Übergang bald wieder genutzt werden kann", sagte sie gestern auf Anfrage der "Freien Presse".

Die Envia Therm sieht sich allerdings nicht in der Pflicht, den Übergang wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. "Die Brücke ist für den Betrieb der Wasserkraftanlage nicht erforderlich", teilte Hagen Böttger, Senior-Ingenieur bei Envia Therm, gestern auf Anfrage mit. Nur weil es die Gemeinde vor Jahren gewünscht habe, sei der Übergang saniert worden. Doch nach Abschluss der Arbeiten habe die Kommune den Übergang nicht mehr haben wollen, berichtete Böttcher. Er führte als damaliger Gruppenleiter Wasserkraft die Verhandlungen noch mit Meiers Vorgänger Dietmar Hohm. Der Altbürgermeister, bis 2012 im Amt, war gestern dazu nicht zu erreichen.

Dass die Brücke jahrelang von Fußgängern genutzt werden konnte, sei vom Energieversorger lediglich geduldet worden, sagt Envia-Mitarbeiter Böttcher. Was nun mit der Brücke werde, könne er nicht sagen. Fest stehe jedoch, dass der Betreiber der Wasserkraftanlage die Brücke nicht wieder öffnen werde, solange sie in seinem Besitz sei.

Ilona Meier: "Wenn das so sein sollte, müssen wir als Gemeinde nach Möglichkeiten suchen, wie die Brücke zu erhalten ist und wieder für alle nutzbar gemacht werden kann."