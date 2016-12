Adieu den Mauern und den Menschen

In loser Folge lässt die "Freie Presse" die Zeit seit Januar Revue passieren. Heute: Welche Mauern eingeebnet wurden, welche Mittelsachsen nun beruflich kürzer treten - und welche unvergessen bleiben werden.

erschienen am 29.12.2016



Oederan/Freiberg. Alles hat ein Ende, nur der Ohrwurm hat keins. So ähnlich heißt es doch. Und so war 2016 ein Jahr der Abschiede. Manche gingen für immer, werden ihren Lieben unvergesslich bleiben. Mitunter war es nur eine Idee, die beerdigt werden musste. Manche Mittelsachsen nahmen ihren Hut, selbst das ist ja schon schwer genug. Manchmal hieß es auch, sich von materiellen Dingen zu trennen. Etwa von Häusern, die vollgestopft sind mit Erinnerungen, die heute keiner mehr braucht. "Freie Presse" erinnert noch einmal an die Abschiede des Jahres.

Nieder mit den alten Mauern: Es ist gefühlt Jahrhunderte her, als noch Leben herrschte in der "Waldesruh" in Hammerleubsdorf. Kurz nach der Wende wurde der Gaststättenbetrieb eingestellt, Wiederbelebungsversuche scheiterten. Schließlich kaufte die Gemeinde den Komplex, im Sommer rückten Bagger an. Bürgermeister Dirk Fröhlich vergoss für die "Waldesruh" keine Träne: "Ich bin froh, dass dieses Projekt endlich umgesetzt werden kann." Dagegen zeigte sich Freibergs OB Sven Krüger durchaus wehmütig, als er den Abriss des alten Turmhofkinos verfügte. Aber laut Gutachtern hätte das Gebäude womöglich bald von selbst das Zeitliche gesegnet. Dass es schwer ist, für freie Sicht zu sorgen, zeigt das Kulturhaus Naundorf. Die Naundorfer sagten dem einstigen Musentempel schon im März Adieu. Doch noch steht das Gebäude. So konnte zuletzt die Feuerwehr dort üben. Bobritzsch-Hilbersdorfs Bürgermeister Volker Haupt (CDU) hofft auf ein Ende 2017.

Auf in den Unruhe-Stand: Er ist das Gesicht des Klein-Erzgebirges, und er geht, aber nicht ganz: Horst Drichelt. Der 66-Jährige hat sich als Geschäftsführer der Betreibergesellschaft des Kleinods verabschiedet. Er übergab an seinen Sohn Stephan Drichelt. Der Vater bleibt jedoch weiterhin Vorsitzender des Vereins Klein-Erzgebirge. Auch der Abschied von Gunter John, Geschäftsführer der Vereinigten Gesundheitseinrichtung Mittelsachsen, ist ein Abschied auf Raten. 21 Jahre leitete Gunter John das Freiberger Krankenhaus beziehungsweise später die VGE, bevor er nun den Ruhestand antritt. Landrat Matthias Damm muss auf diese Erfahrung nicht verzichten. Bis Sommer steht John der VGE beratend zur Seite, um Nachfolger Stefan Todtwalusch mit einzuarbeiten.

Wir sind dann mal weg: Andere Mittelsachsen gehen ganz. So die Heimatgruppe Holzhau, die das Heimatgruppendasein an den Nagel hängte. In den 25 Jahren des Bestehens brachten es die Laienkünstler auf 570 Auftritte. "Wir haben alle Termine gehalten, mussten nie absagen", erinnert sich Keyboarder Rudolf Wehner stolz. Am Ende aber hatten die älteren Herren der Heimatgruppe ihre Wehwehchen, und die Anreise mit dem Privatauto zu Proben und Auftritten wurde mehr Last als Lust, begründete Kathrin Trommler das Aus. Schon länger den Entschluss gefasst, das Berufsleben mit ihrem 63. Geburtstag zu beenden, hat Liane Fijas. 40 Jahre war die Langhennersdorferin an der TU Bergakademie Freiberg Dozentin für Russisch und Englisch, seit 24 Jahren Leiterin des Sprachenzentrums. Mehrere tausend Studenten hat sie betreut. Nun hat sie Zeit für den Gesangsverein, für Line Dance, für ihr Engagement im Ortschaftsrat Bräunsdorf-Langhennersdorf und für die Gemeinde Oberschöna.

Am Ende feiern ließ sich Dietmar Dobosch, der zwei Jahrzehnte die erste Geige bei der Mittelsächsischen Philharmonie in Freiberg gespielt hatte. Der weißhaarige Musiker stand strahlend vor dem Publikum, das sich für ihn von den Plätzen erhob und minutenlang klatschte. Einen kämpferischen Abschied nahm dagegen Christian Rüdiger. Nach 15 Jahren als Kreisvorsitzender der CDU in Freiberg beziehungsweise Mittelsachsen gab er in seiner Abschiedsrede beim Parteitag in Siebenlehn seinen Mitstreitern noch einen Punkte-Plan auf den Weg. Weitere Ruheständler: Am Pfingstsamstag hat Bäckermeister Christian Hetze in Voigtsdorf seine Ladentür für immer abgeschlossen. Und zum Fasching warf sich Claus Thiel zum letzten Mal in Schale und wurde zu Clown Clausi. Er hat in den vergangenen 30 Jahren immer den Kinderfasching in Augustusburg begleitet. Nachdem er mit seiner Gattin zweimal das Prinzenpaar gespielt hatte, hatte er sich dem Karnevalsverein Augustusburger Carnevals Club völlig verschrieben.

Man lernt nicht für die Schule, sondern fürs Leben, sagt man. Bei manchen ist das Leben die Schule. So bei Monika Dannappel aus Oederan. 43 Jahre lang war sie Lehrerin, kurz nach der Wende wurde sie Grundschulleiterin - immer in Oederan. "Klar wäre es auch reizvoll gewesen, woanders hinzugehen, was Neues kennenzulernen", sagte sie kurz vor ihrem Abschied zum Ende des Schuljahres. "Aber ich bin hier doch sehr verwurzelt". Hunderten Kindern aus der Umgebung hat sie das Einmaleins beigebracht und miterlebt. Auf 14 Jahre an der Spitze des Pufendorf-Gymnasiums Flöha brachte es Reinald Gechert (63). Auch er ist im Sommer dieses Jahres in den Ruhestand gegangen. "Natürlich ein großer Einschnitt in meinem Leben", sagt er. "Aber ich habe mich schnell daran gewöhnt. Der Ruhestand ist gar nicht schlecht."

Zu den Mittelsachsen, die für immer von uns gingen, und gleichwohl unvergessen bleiben, gehört der Flöhaer Musiker und Fotograf Gottfried Grünert. Er verstarb Mitte des Jahres nach langer Krankheit. 1943 als Chemnitzer geboren, entwickelte er frühzeitig eine Leidenschaft für die Fotografie. Trotzdem studierte Grünert von 1961 an Musik an der Hochschule in Dresden. Er war als Oboist mehr als drei Jahrzehnte lang Mitglied der Robert-Schumann-Philharmonie in Chemnitz. Die Fotografie blieb sein Hobby. ,"In der Musik als auch in der Fotografie wird ständig irgendwie improvisiert", hat er einmal gesagt.

Im August dann schockierte die Nachricht, dass Gerd Hofmann einem Herzinfarkt erlag, die Sportler zweier Vereine wie die Einwohner eines ganzen Ortes. Der Fußball- und Leichtathletiktrainer war als engagierter und lebensfroher Funktionär mit großem Sachverstand bekannt, in seinem Heimatort Riechberg war er zunächst Fußballer, wurde schließlich zum FC Karl-Marx-Stadt delegiert. Nach der Rückkehr zum Heimatverein war er Stütze der Männermannschaft und seit 1969 Trainer von Jugendmannschaften. Später übernahm er das Zepter bei den Herren, die er in die Bezirksklasse führte. Durch Tochter Monique kam er 1995 zur Leichtathletik. Der Lauf "Rund um den Wasserturm" oder das Bräunsdorfer Vereinsfest sind nur einige Wettkämpfe, die er durchführte. Henry Weyhmann, Vorsitzender von Einheit Bräunsdorf, sagte über ihn: "Seine Devise war immer: ,Stark bleiben!'" Und Volker Dietzmann, Präsident des Kreissportbundes, blickte zurück: "Gerd Hofmann war immer lebensbejahend. Die Werte, die er verkörpert hat, sollten wir alle weitertragen." (cdo/fhob/acr)