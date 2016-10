Alles dreht sich um die Uhr

Das Ende der Sommerzeit hat mitunter sehr kuriose Auswirkungen. Allein die Region Flöha trägt zum heutigen Zeitgeschehen einige Geschichten bei. Dabei geht es um Kinder, Kühe, Funkverbindungen und vieles mehr.

Von Thomas Reibetanz und Holk Dohle

erschienen am 29.10.2016



Flöha. Das Wichtigste gleich zu Beginn: Zum Ende der Sommerzeit werden die Uhren in der Nacht von heute auf morgen von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt. Soweit zu den Fakten. Doch die Zeitumstellung hat auch kuriose Folgen, von denen kaum einer etwas ahnt. Einige Beispiele aus der Umgebung:

Aufgedreht sind manche Kinder in der Tagesstätte "Regenbogen" in Großwaltersdorf. Ihnen dürfte anzumerken sein, dass sie mit der Zeitumstellung zu kämpfen haben, sagt Erzieherin Gabriela Forberger. "Einige wirken aber auch müder als sonst", fügt sie an. "Zudem machen sie sich Gedanken, dass es auf einmal praktisch über Nacht früh zeitiger hell, dafür aber am Abend zeitiger dunkel wird." Am Tagesablauf ändere sich deshalb aber nichts.

Abgedreht ist sozusagen ein Teil der Milch der Kühe von Landwirt Martin Hohlfeld in Großwaltersdorf. Im Gegensatz zu den Erzieherinnen im Kindergarten ändert er aber den Tagesablauf. "Die Kühe haben einen festen Rhythmus, indem sie gemolken werden. Das ändert sich mit der Zeitumstellung plötzlich und wirkt sich auf die Milchproduktion aus", sagt Hohlfeld. Damit sich die Tiere langsam an die neuen Zeiten gewöhnen, geht es ihnen schon seit einigen Tagen etwas früher an die Euter.

Nachgedreht wird die Uhr der alten Schule in Grünberg. Seit dem Stromausfall am Dienstag tickt die Schuluhr nicht mehr. Bei 13.15 Uhr ist die Zeit stehengeblieben. Ortsvorsteher Hans-Otto Kullig ist ratlos: "Als ich versuchte, das Uhrwerk in Gang zu setzen, fing die Uhr auf einmal an zu bimmeln. Da hab ich schnell die Sicherung entfernt", berichtet Kullig. Da Grünbergs ehrenamtlicher Schuluhr-Steller Dietmar Vogel krankheitsbedingt verhindert ist, steht die Zeit in dem Augustusburger Ortsteil seit fünf Tagen still.

Doch mit der Umstellung auf Normalzeit ist Besserung in Sicht: Dietmar Vogel will seine Tochter Sandy anlernen, damit sie am Sonntag, punkt 13.15 Uhr (MEZ), die Schuluhr wieder anschalten kann. Die Grünberger lassen sich also gut zehn Stunden mehr Zeit, um in die neue Zeitrechnung zu starten.

Durchgedreht ist dagegen schon einige Male die Turmuhr der ehemaligen Schule in Hennersdorf. Wie Erik Neukirchner, der im Gebäude wohnt und zu besonderen Anlässen auch die Glocken läutet, berichtet, werde das Uhrwerk zwar funkgesteuert, die Zeitumstellung klappe aber dennoch nicht immer reibungslos. Der "Glöckner von Hennersdorf", bekannt als Bildhauer, hat erfahren, dass das Funksignal, das das automatische Vor- und Zurückstellen der Uhr auslösen soll, nicht immer beim ersten Versuch empfangen werden kann und deshalb am nächsten Tag zur gleichen Zeit noch einmal ins Zschopautal geschickt wird. So habe es einmal drei Tage gedauert, bis die Zeit wieder stimmte, erinnert sich Neukirchner. Als in diesem Jahr am Osterwochenende auf Sommerzeit umgestellt wurde, gab es ebenfalls Probleme. "Als ich wie abgesprochen 7 Uhr die Glocken läuten wollte, war es plötzlich schon 8 Uhr." (mit kbe)