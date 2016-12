An einem ganz normalen Mittwoch ...

Ein Tag im Advent. Mitten in der Woche. Wird es auch im Regen besinnlich? Kommen die Menschen zur Ruhe, so kurz vor den Feiertagen? Die "Freie Presse" hat sich gestern in der Region umgeschaut.

erschienen am 15.12.2016



Flöha. Nieselregen, kühle, aber für Dezember viel zu warme 5 Grad Celsius, grauer Himmel. Einen Tag im Advent stellt man sich irgendwie anders vor. Wir haben uns dennoch auf die Suche nach Weihnachtsstimmung begeben.

9 Uhr, Oederan, Backstube: Über das Wetter reden wir nicht mehr. Das ist nun mal, wie es ist. Und so stürzen die Menschen auch in Oederan eher durch die Gegend, als dass sie besinnlich umherschlendern. Man will ins Trockene. In der Filiale der Bäckerei Adler an der Chemnitzer Straße ist es trocken. Und schön warm. "Der erste Schwung ist durch", sagt Mitarbeiterin Lisa Günther (Foto oben rechts). "Von 5 bis 7.30 Uhr kommen sehr viele Kunden." Jetzt ist nun etwas Ruhe eingekehrt. In der Backstube und der Konditorei allerdings läuft die Stollenproduktion auf Hochtouren. Backen, Buttern, Zuckern. Im Akkord. "In den Geschäften und auch im Online-Handel ist vor Weihnachten natürlich viel los, wir arbeiten im Schichtbetrieb", sagt Bäckermeister Heiko Ostmeier. Besinnlichkeit kehre erst nach Weihnachten ein. (tre)

10 Uhr, Augustusburg, Adventskalender: Der kalte Nieselregen kann die Freunde des Augustusburger Adventskalenders nicht vom täglichen Ausflug an die Hohe Straße abhalten. Wozu gibt es schließlich Regenschirme und wetterfeste Kleidung? Und so läutet der Vorsitzende des Adventskalendervereins, Matthias Moser, Punkt 10 Uhr, das tägliche Kulturprogramm ein. Heute haben die Schüler der Klassen 2 der Augustusburger Grundschule aus Erdmannsdorf als Weihnachtsmäuse Gedichte und Lieder einstudiert. Die bunten Mäuseohren aus Papier sind schnell durchweicht, aber die Steppkes halten tapfer durch (unten Mitte). Die gut 50 Zuschauer auch, die meisten kommen täglich hierher. Beim musikalischen Ausflug in die Weihnachtsbäckerei wackeln die Regenschirme im Takt. Etwa vier Wochen lang haben die Kinder das Programm vorbereitet, sagt Lehrerin Katrin Kamp. Die Proben gehören zum Unterricht, es gibt sogar Zensuren auf Lese- und Schreibübungen. Nach gut 20 Minuten wird das Türchen mit der Nummer 14 geöffnet und es erscheint der Förster mit seinem Hund. (mbe)

11 Uhr, Augustusburg, Hutzenstube: 21 Flöhaer Grundschüler werden in der Augustusburger Hutzenstube (oben Mitte) mit Kräutertee empfangen - zum zweiten Mal an diesem Tag. Am Morgen hatten sie dort jeder eine Mini-Pyramide gebastelt. Die Zeit, die der Leim zum Trocknen benötigt, überbrückte Klassenlehrerin Martina Koppenhöfer und besuchte mit ihren Schützlingen das Öffnen des Adventskalenders in der Altstadt. Zurück in der Hutzenwerkstatt zeigen Stephanie und Hans-Ullrich Drechsel den Kindern, wie sie ihre Pyramiden zusammenbauen und verpacken. (cdo)

12 Uhr, Oederan, Radio Hoffmann: Das Fachgeschäft mit jahrzehntelanger Tradition ist heute beim Oederaner Adventskalender an der Reihe. Daran beteiligen sich verschiedene Händler, bei Radio Hoffmann gibt es 10 Prozent Rabatt auf alle Lampen und Leuchtmittel. "Eine Kundin war da und hat danach gefragt", sagt Seniorchef Manfred Hoffmann (unten rechts), als er das Geschäft für die Mittagspause abschließt. "Im Weihnachtsgeschäft kommen die Leute eher wegen den Miniatureisenbahnen, von denen wir einige seltene Stücke haben." Außerdem ist Mittwoch. Die Kunden aus den umliegenden Ortschaften kämen eher donnerstags und freitags, sagt Hoffmann. Ein ruhiger Tag im Advent also, in der Oederaner Innenstadt. (tre)

15 Uhr, Schellenberg, Kirche: Johannes Hübler aus Eppendorf hat sich umgezogen und sieht jetzt wie der kleine Josef aus der Weihnachtsgeschichte aus (Mitte). Der Fünfjährige hat sich eine Hauptrolle im Musical "Ey Mann Gloria" ausgesucht. In einer Stunde beginnt die Aufführung der Vorschulkinder des christlichen Kindergartens "Entdeckerland" in der Schellenberger Kirche. Bevor es auf die Bühne geht, trinkt Johannes noch etwas Apfelschorle, stärkt sich mit einem Brötchen. "Etwas nervös bin ich schon. Es kommen sicherlich viele, und ich habe Angst, den Text zu vergessen", sagt Johannes, der seine Rolle als Josef dann aber wie ein Profi meistert.

16 Uhr, Oederan, Eisbahn: Große Enttäuschung am Eingang zur Schlittschuhbahn (unten links). "Eisbahn geschlossen", liest die achtjährige Ida Harrecker vor. "Bei guter Wetterlage geöffnet." Die Mundwinkel der Schülerin künden von großer Trauer. Es wäre heute das zweite Mal im Leben des Mädchens gewesen, dass es auf dem Eis steht. "Ich falle zwar nicht um, aber ich komme auch nicht vorwärts", sagt sie. Klar wolle sie das Schlittschuhlaufen richtig lernen. Doch schon mittags beschloss Eisbahn-Chef André Mende: Das wird heute nix mehr mit dem Wetter. "Wenn es morgen besser ist, mache ich aber wieder auf", sagt der 34-Jährige. Auf der Facebook-Seite der Eisbahn könne man nachsehen, wann die Bahn wieder geöffnet sei. Ida will dann wiederkommen. Auf jeden Fall. (rict)

17 Uhr, Falkenau, Unser Laden: Vorm Eingang des Genossenschaftsladens in Falkenau trinken die ersten Gäste Glühwein. Der Laden hat heute seinen großen Auftritt als 14. Türchen des Lebendigen Adventskalenders in Flöha. Selbst der Oberbürgermeister ist da. "Ich bin ein großer Fan der Blasmusik", sagt er, während die ersten Männer vom Posaunenchor Falkenau ihre Instrumente auspacken (oben links). "Auch wenn man dafür heutzutage manchmal schief angeschaut wird." Dann stehen die Notenständer vor dem Laden bereit. Die Musiker setzen die Instrumente an - und beginnen ihr Konzert mit einem flotten "Tochter Zion". Hier und da wackelt fast unmerklich ein Kopf im Rhythmus des Liedes. Da ist das Wetter dann doch völlig egal. (rict)

Fotos: Conrad (2), Dohle (3), Reibetanz (2)