"Angst ist ein schlechter Ratgeber"

Marcus Popp aus Schellenberg über das Leben als Volleyball-Profi in der Türkei, einen Bombenanschlag und die politische Lage am Bosporus

erschienen am 21.10.2016



Istanbul/Schellenberg. Während Fußballnationalspieler Mario Gomez nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei das Land aufgrund der politischen Lage verlassen hat und Urlauber ihre Reise in die Türkei aus Sicherheitsgründen stornieren, hat Volleyballer Markus Popp gerade einen Vertrag bei einem türkischen Verein unterschrieben. Der aus Schellenberg stammende ehemalige Nationalspieler startet am Wochenende mit Tokat Belediye Plevne in die Meisterschaftssaison. Bei einem Vorbereitungsspiel in Istanbul wäre die Mannschaft beinahe Opfer eines Bombenanschlags geworden. Holk Dohle sprach mit dem 35-jährigen Volleyball-Profi.

Freie Presse: Seit mehr als zehn Jahren stehen Sie im Ausland am Netz, spielten lange in Italien, in Frankreich, Argentinien und 2013/14 auch schon einmal in der Türkei. Wie kam es zur Verpflichtung in der Türkei?

Marcus Popp: Mein Manager hat mich gefragt, ob ich in die Türkei wechseln will, und mir das Angebot gemacht. Ich habe kurz überlegt und dann zugesagt, weil ich mit dem Profisport noch nicht aufhören wollte und ich mich gut umworben fühlte.

Andere Sportler haben das Land aufgrund der politischen Lage verlassen, Reisen in die Türkei werden storniert. Hatten Sie solche Sachen im Hinterkopf, als Sie sich für Türkei entschieden?

Jeder kann machen, was er will. Wenn man sich nicht wohlfühlt oder Angst hat, dann kann man ja gehen. Ich persönlich finde Angst einen sehr schlechten Ratgeber und weiß auch, dass die türkische Volleyballwelt eine sehr offene und positive Welt ist. Die Jungs sind nett, helfen mir viel, und wir haben viel Spaß. Das ist ja auch immer ein Spiegel im Leben. Ich gehe mit viel Offenheit und positiv gestimmt in ein anderes Land, und genau so hallt es dann auch zurück. Bekloppte und Gefährliche gibt es überall, da kann man meines Erachtens nach kein Land vor ein anderes stellen. Ich finde, in Berlin und in Istanbul besteht das gleiche Risiko verletzt zu werden.

Bei einem Testspiel in Istanbul entging die Mannschaft nur knapp und mit viel Glück einem Bombenanschlag ...

Wir waren im Zentrum spazieren. Eine Stunde später kam die Nachricht, dass zehn Gehminuten von uns ein Bekloppter eine Bombe hochgejagt hat. Sicherlich fühlte ich mich dann etwas seltsam und dachte nach. Aber das ändert nicht meine Haltung zum Leben generell. Wir sterben sowieso irgendwann, und keiner weiß, wann. Also kann ich nicht jeden Tag Angst haben bis an mein Lebensende.

Tokat ist eine knapp 125.000 Einwohner zählende Stadt im Norden der Türkei. Fühlen Sie sich sicher?

Ich fühle mich sehr sicher hier. Es herrscht eine ruhige, angenehme Atmosphäre. Ich wohne mit meiner Freundin in einer Wohnung, die der Verein gestellt hat. Wir fühlen uns gut und haben alles, was wir brauchen. Nach dem Frühstück geht's zum Training, danach machen wir uns was zu essen oder gehen in ein Restaurant. Nach der Mittagspause ist dann das zweite Training. Danach lassen wir den Tag ausklingen, im Restaurant, zu Hause oder im Café. Oder wir machen, was uns eben gerade so in den Kopf kommt. Das ist das normale Leben eines Profis, das ich schon viele Jahre so führe während der Saison.

Es wird viel über Erdogans Politik, seine Haltung zu Deutschland sowie über Berufsverbote und Verhaftungen von Systemkritikern berichtet. Bekommen Sie von der angespannten Lage in der Türkei etwas mit?

Ich bin in der Sportwelt unterwegs. Da bekomme ich nicht viel mit. Sicher hat jeder seine Meinung, aber bei uns in der Mannschaft wird alles respektiert. Keiner denkt, er sei etwas Besonderes. Keiner versucht, andere mit seiner Meinung zu dominieren. Das ist sehr angenehm.

Welche Meinungen gibt es in Ihrem Umfeld zur politischen Lage in der Türkei, zur Rolle Erdogans, zum Verhalten Deutschlands, Europas ...?

Wir reden kaum über Politik, keiner kann so gut Englisch, dass das möglich wäre, und keiner findet es interessant genug. Alle wissen, dass wir nichts an dem Lauf der Dinge ändern können und nur in unserem kleinen Umfeld das Leben von anderen und uns selbst verändern und bestimmen können.

Und Ihre persönliche Meinung?

Meine Meinung geht in eine Richtung, die ich lieber für mich behalte. Und ich denke, es interessiert keinen und hilft auch keinem. Ich denke, dass keiner mehr den Überblick hat, um wirklich eine interessante Meinung zu haben zu so riesigen Themen. Die Leute schmeißen sich die Infos an den Kopf, die sie den Medien entnehmen. Dazu zähle ich mich nicht. Ich finde das alles auch viel zu abstrakt und konfus.

Welche Rolle spielt Volleyball in der Türkei?

Die Hallen sind meistens leer, außer wenn die Mannschaften, die auch Fußballabteilungen haben, gegeneinander spielen - oder bei uns. Tokat ist eine kleinere Stadt, die Fans sind verrückt, kommen zahlreich und stehen extrem hinter uns. Es gibt relativ viel Geld für die Spieler, weil in der Türkei Banken, Versicherungen und andere Firmen mit großen Gewinnen einen Teil davon in die Gesellschaft zurückgeben müssen.

Am Samstag beginnt die Meisterschaftssaison in der Divison 1, der höchsten türkischen Spielklasse. Tokat Belediye Plevne startet mit einem Heimspiel gegen den Vorjahresachten Inegöl in die Runde. Mit welchem Ziel?

Tokat Belediye Plevne ist ein kleiner Verein, der in der unteren Tabellenhälfte zu Hause war - bis jetzt. Wir versuchen, das natürlich zu ändern. Wir müssten heimstark sein mit unserer kleinen Halle und den tollen Fans. Aber das bleibt abzuwarten.

Wie lang ist die Saison? Wann steht der erste Heimaturlaub an?

Die Saison geht voraussichtlich bis Anfang oder Mitte April, je nach Erfolg oder Misserfolg. Danach komme ich wieder nach Hause. Weihnachten ist diesmal nicht frei, da in dieser Zeit hier der Pokal ausgespielt wird. Die Türken feiern ja kein Weihnachten.