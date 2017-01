Asyldebatte: Ohne Ehrenamtliche ist die Betreuung nicht zu leisten

erschienen am 17.01.2017



Flöha. Mehr als 50 Besucher haben am Dienstagabend in Flöha über die aktuellen Herausforderungen bei der Integration der Flüchtlinge diskutiert. Dabei waren viele Flüchtlinge, die schon längere Zeit in Flöha leben und die mit traditionellen Speisen für einen schmackhaften Auftakt der Debatte sorgten. Ingrid Schwendel, die als Gemeinderätin die ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung koordiniert, sagte, dass die beiden Familien aus dem Irak, die seit einem Jahr in Niederwiesa leben, große Fortschritte gemacht haben. Als größte Herausforderung wurde von mehreren ehrenamtlichen Helfern die ausufernde Bürokratie genannt. So sei ein großer Zeitaufwand erforderlich, um mit den Flüchtlingen zum Beispiel gemeinsam Anträge auszufüllen. Eine junge Frau aus dem Irak, die mit ihren Eltern und Geschwistern in Flöha lebt und die seit kurzem einen Teilzeitjob in einem Pflegeheim in Chemnitz hat, bedankte sich für die Unterstützung. Der Flöhaer Hauptamtsleiter Martin Mrosek sagte, ohne das ehrenamtliche Engagement sei die Betreuung der aktuell 63 Flüchtlinge in der Stadt nicht zu meistern. Er appellierte an die Asylbewerber, das vielfältige Angebot der Vereine in Flöha zu nutzen. (mbe)