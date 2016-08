AufrÃ¤umarbeiten nach Brand vor dem Abschluss

Aufräumarbeiten nach Brand vor dem Abschluss

erschienen am 18.08.2016



Flöha. Gut sieben Monate nach dem verheerenden Brand eines Wohnhauses an der Dresdner Straße in Flöha stehen die Aufräumarbeiten kurz vor dem Abschluss. "Nur im Keller liegt noch Bauschutt", sagt David Weber, der zusammen mit seinem Bruder Markus das Haus bewohnt hat. Die Brüder hatten nach dem Feuer viel Hilfsbereitschaft erfahren, allein im Flöhaer Rathaus gingen mehr als 2700 Euro Spenden ein. Unterdessen ist die Brandursache noch immer nicht zweifelsfrei geklärt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen abgeschlossen, bei der Staatsanwaltschaft in Chemnitz ist ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung anhängig, sagte gestern die Pressesprecherin der Behörde, Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart. Details zum aktuellen Verfahrensstand konnte sie wegen fehlender Akten gestern nicht sagen. Am Vormittag des 12. Januar war das Wohnhaus in Brand geraten. Mehr als 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. (mbe)