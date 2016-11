Auftakt zu Prozess um 200-fachen Betrug

Vor dem Chemnitzer Landgericht ist heute ein aufwendiges Verfahren gegen einen 43-jährigen Mann aus dem Raum Flöha eröffnet worden. Dem Angeklagten wird schwerer Betrug in mehr als 200 Fällen vorgeworfen. Die Anklage besagt, er habe zwischen 2006 bis 2010 rund 4,3 Millionen Euro als Darlehen von Privatleuten entgegengenommen, um mit diesem Geld an der Börse zu spekulieren. Offenbar hatte der gelernte Elektroinstallateur und später als Immobilienmakler arbeitende Mann jedoch keine der für solche Finanzgeschäfte erforderlichen Erlaubnisse von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Laut Anklageschrift habe er wissentlich wahrheitswidrig den Darlehensgebern versichert, dass ihr Geld sei sicher angelegt sei. Allerdings konnte er ab Anfang 2010 die versprochenen Zinserträge und Darlehen nicht mehr zurückzahlen. Seine Kunden haben somit rund 3,5 Millionen Euro verloren. Am Mittwoch wird der Prozess fortgesetzt, weiter Verhandlungstage sind für nächste Woche vorgesehen. (vt)