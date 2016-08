Augustusburg: Drahtseilbahn steht still

erschienen am 23.08.2016



Augustusburg. Die Drahtseilbahn Augustusburg steht still. Wie der Verkehrsverbund Mittelsachsen jetzt mitteilte, hat ein Hydraulikaggregat in einem der beiden Wagen den Stillstand verursacht. Ständiger Druckabfall innerhalb des Systems haben eine Fahrt unmöglich gemacht, so der VMS. Das Aggregat sei durch eine Fachfirma ausgebaut und zur Instandsetzung nach Chemnitz gebracht worden. Noch sei unklar, wie lange die Bahn stillstehen wird. Handelt es sich nur um eine kleine Reparatur, so Tino Groß, stellvertretender Betriebsleiter der Drahtseilbahn, kann die Drahtseilbahn den Betrieb morgen wieder aufnehmen. (emst)