Augustusburg bereit für Winter-Motorradtreffen

erschienen am 12.01.2017



Augustusburg (dpa/sn) - Zwei Tage vor Beginn des traditionellen Wintertreffens sind am Donnerstag die ersten Motorradfahrer auf Schloss Augustusburg eingetroffen. «Die ersten Zelte stehen», sagte Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der Schlossbetriebe gGmbH. Am Samstag versammeln sich zum 46. Mal mehr als 1000 winterharte Biker rund um das Schloss. Die weiteste Anreise haben Fahrer aus Finnland. Rund 60 bis 70 Prozent der Teilnehmer kämen jedoch aus einem Umkreis von etwa 150 Kilometern, sagte die Schlosschefin.

Die Vorbereitung des Treffens war für die Organisatoren in diesem Jahr wegen des Winterwetters eine besondere Herausforderung. 1500 Kubikmeter oder 20 Lkw-Ladungen Schnee hat die Agrar GmbH Kunnerstein vom Schlosshof und den Zufahrtsstraßen geräumt und auf ein Feld gefahren.

Dennoch würden auf dem Schlosshof im Gegensatz zu früheren Treffen keine 1500 Motorräder Platz finden. Wegen der Gefahr von Dachlawinen müsse ein Sicherheitsabstand gewahrt werden. «Aber die Parkplatzsituation ist so, dass alle parken können. Wir sind vorbereitet», so Meyn.

Nach einem Biker-Gottesdienst um 11.00 Uhr dreht sich auf Schloss Augustusburg alles ums Motorrad. «Das Wichtigste sind die Benzingespräche.» Zudem gibt es einen Teilemarkt, eine Bühnenshow und Live-Musik.