Augustusburg wappnet sich für den Besucheransturm

erschienen am 11.01.2017



Augustusburg. Motorradtreffen im Schloss, endlich wieder Wintersport-Wetter, der Nacht-Slalom im Skifahren - Augustusburg steht ein Wochenende voller Höhepunkte bevor, tausende Besucher werden erwartet. Die Verantwortlichen haben alles getan, um ein Verkehrschaos zu vermeiden: Am Netto-Markt wird ein Parkplatz für die Besucher des Wintertreffens eingerichtet, die Wintersportfans hingegen sollen an der Talstation der Drahtseilbahn, direkt am Skihang oder an der Frankenberger Straße parken.

Zudem hilft die Stadt Flöha, die an der Baumwolle und an der Güterbahnhofstraße Parkplätze anbietet. Von hier ist es nicht weit zum Bahnhof, der Zug bringt die Gäste direkt zur Talstation der Drahtseilbahn nach Erdmannsdorf. Den Zug empfehlen die Verantwortlichen auch den Anreisenden aus der Chemnitzer Richtung. (tre)