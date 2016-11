Augustusburger Straße frei befahrbar

erschienen am 24.11.2016



Flöha . Die Augustusburger Straße wird morgen Vormittag für den Verkehr freigegeben. Nach zehn Wochen Bauzeit ist Flöhas wichtigste Straße damit wieder durchgehend befahrbar. In drei Etappen ist die Fahrbahndecke zwischen Claußbrücke und Kirchenbrücke erneuert worden. Die Kosten trägt der Freistaat, weil der Straßenabschnitt zwischen Claußbrücke und Schulbergkreuzung mit dem Bau der Ortsumfahrung seinen Status als Bundesstraße verlor. Mit der Übernahme der Straßenbaulast hat die Stadt Flöha dem Freistaat in einer Einstandsvereinbarung die Sanierung der Fahrbahndecke abgetrotzt. (mbe)