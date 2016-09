"Baden im Fluss kein Problem"

Ein scheinbar harmloses Pressebild hat für Ärger gesorgt: Badende Kinder zerstören die Natur, sagt ein Leser. Ein Experte des Anglerverbandes widerspricht allerdings.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 16.09.2016



Flöha. Über 30 Grad Celsius mitten im September, fast 50 Hortkinder aus Flöha suchen gemeinsam mit ihren Betreuern Abkühlung im Fluss. Das perfekte Motiv für den Pressefotografen, der diese Szenerie am vergangenen Dienstag am Zusammenfluss von Flöha und Zschopau einfing, das Bild wurde am Mittwoch in der Lokalausgabe der "Freien Presse" gedruckt. Und sorgte für Wirbel.

Denn im Internet kommentierte ein Leser mit dem Nutzernamen "Tauchsieder" das Bild. Der Mann, der mit seinem richtigen Namen nicht genannt werden will, schrieb: "In ein Bad zu gehen, scheint ja uncool zu sein, man muss jetzt die Kinderbespaßung unbedingt in ein Fließgewässer verlegen." Und weiter: "Unter den Steinen, auf dem die Kinder stehen, verstecken sich ganzjährig geschützte Fischarten. Die werden sich sicherlich gefreut haben, wenn sie es denn überlebt haben, dass ihnen die Kinder auf dem Kopf standen."

Die Antwort eines weiteren Lesers folgte prompt. "Tauchsieder" solle sich doch über die Wissensvermittlung in der Natur freuen und den Kindern ihren Spaß lassen, hieß es dort sinngemäß. Was den Urheber der kleinen Diskussion wieder auf den Bildschirm brachte. Er schrieb: "Wir befinden uns hier in einem eigentumsgleichen Recht, in einem Fischereirecht. Der Pächter ist zur Hege und zum Schutz des dortigen Fischbestandes laut Gesetz verpflichtet. Sollte das Aufsichtspersonal sich nicht vorher mit dem Pächter in Verbindung gesetzt haben, ist dies sehr problematisch, da auf dem Bild Kinder auch noch mit Keschern unterwegs waren." Das wiederum sei ein Verstoß gegen das Fischereigesetz.

Mit diesen Aussagen konfrontiert, widersprach Lutz Kannegießer vom Anglerverband Südsachsen Mulde/Elster in allen Punkten. "Flöha und Zschopau gehören zu unseren Fischereipachtgewässern", erklärte er. "Wir sind hier zuständig." Dass die Kinder Fische stören oder gar töten, ist laut Kannegießer "völliger Quatsch". "Die Kinder sollen vergnügt dort baden gehen und aufpassen, dass sie nicht auf Scherben treten, die Unverbesserliche ins Wasser geschmissen haben. Das nämlich sind unsere Hauptprobleme", sagte er. Bei Flöha und Zschopau handele es sich um Gewässer im Gemeindegebrauch, nur die Stadtverwaltung könne das Baden hier verbieten. Was nicht geschehen ist. "Und auch mit einem kleinen Kescher dürfen die Kinder spielen. Das ist doch gar kein Problem", sagte Lutz Kannegießer. "Dafür braucht niemand einen Angelschein."

Annette Schmidt, Leiterin der Kindertagesstätte "Baumwollzwerge", war auch gestern wieder mit ihren Kindern im Fluss baden. "Die Kinder lieben das, und wir passen auf, dass wir nichts zerstören oder Müll hinterlassen. Wie sollen sie denn sonst die Natur kennenlernen", sagt die Pädagogin.